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ठगी:युवती व महिला सहित तीन बैंक खातों से 80 हजार रुपए की ऑनलाइन ठगी

जयपुर2 दिन पहले
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मालवीय व सांगानेर में युवती व महिला सहित तीन जनों के बैंक खाते से 80 हजार रुपए की ऑनलाइन ठगी करने के मामले सामने आए हैं।

पहली वारदात

मालवीय नगर इलाके में साइबर ठगों ने एक महिला को फोन पर बातों में उलझाकर बैंक खाते से 25 हजार रुपए की ठगी कर ली। माला चंदेल ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उन्होंने गुगल से नंबर लेकर एक ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी के कस्टमर केयर नंबर पर फोन किया था।

दूसरी वारदात

सांगानेर इलाके में शिव कॉलोनी निवासी सीमा खंडेलवाल से साइबर ठगों ने बार-बार फोन करके कार्ड रजिस्ट्रेशन करने का झांसा देकर खाते की जानकारी लेने के बाद 28600 रुपए की ऑनलाइन ठगी कर ली।

तीसरी वारदात

सांगानेर इलाके में रघुनाथपुरी निवासी मनोज कुमार से साइबर ठगों ने खाते की जानकारी लेकर 4 बार ट्रांजेक्शन करके 24985 रुपए निकाल लिए।

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