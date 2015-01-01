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मौसम:ठंड का ऑरेंज अलर्ट; 8 शहरों में पारा 4° से भी नीचे, 1 की मौत

जयपुरएक घंटा पहले
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चित्तौड़गढ़ में रात का तापमान 7 डिग्री तक गिर गया। इससे खेत में ओस की बूंदें तक जम गईं।
  • जैसलमेर का चांदन सबसे सर्द, -1.5 डिग्री तक गिरा तापमान, माउंट आबू में -1 डिग्री रहा

रात के साथ दिन में भी धूजणी छुड़ा देने वाली सर्दी का दाैर शुरू हाे गया है। माैसम विभाग ने प्रदेश में अगले 4 दिन कड़ाके की ठंड का अनुमान जताया है। बीती रात प्रदेश में सीजन की सबसे सर्द रात रही, सभी शहराें में पारा 3-4 डिग्री तक गिरा। जैसलमेर के चांदन में पारा माउंट आबू से भी नीचे चला गया। यहां -1.5 डिग्री और आबू में -1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

प्रदेश में 8 जगहों पर पारा 4 डिग्री से नीचे रहा। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जब पारा सामान्य से 2-4 डिग्री नीचे आता है, तब ये अलर्ट जारी होता है। उधर, श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में ठंड से एक व्यक्ति की माैत हो गई। प्रदेश में ठंड से यह पहली मौत है। छिंद्रपाल सिंह नाम का यह व्यक्ति नशे की हालत में रात में खेतों में रह गया और अधिक ठंड लगने से उसकी मौत हो गई।

20 शहरों में 10 डिग्री से कम न्यूनतम तापमान, कोई शहर ऐसा नहीं, जहां पारा न लुढ़का हो

माैसम विभाग की ओर से जारी आंकड़ाें के अनुसार बीती रात एक भी शहर ऐसा नहीं रहा, जहां न्यूनतम तापमान नहीं लुढ़का हाे। 20 शहराें में पारा 10 डिग्री और 8 स्थानाें पर 4 डिग्री सेल्सियस से कम न्यूनतम तापमान रहा। लगातार ठंडी हवाएं चलने से दिन के तापमान में भी करीब 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई। राजधानी जयपुर में भी रात का पारा 1 डिग्री तक लुढ़ककर 8.4 डिग्री और अधिकतम 22.4 डिग्री सेल्सियस रहा।

आगे : काेहरा राह राेकेगा, शीतलहर ठंड बढ़ाएगी
माैसम विभाग के अनुसार पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में घना काेहरा छाए रहने के आसार है। इस दाैरान सड़काें पर दृश्यता 500 मीटर से भी कम हाे सकती है। वहीं शीतलहर चलने से रात के साथ दिन में भी ठंड अधिक रहेगी। पहाड़ी इलाकाें में लगातार बर्फबारी हाेने और माैसम शुष्क रहने से मैदानी इलाकाें की ओर उत्तरी हवाओं का प्रभाव बढ़ने से ठंड बढ़ी है।

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