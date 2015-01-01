पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

पहली बार स्वास्थ्य विभाग में एकसाथ इतनी भर्तियां:कोरोनाकाल के 9 महीने बाद 1991 डाॅक्टरों को नियुक्त करने के आदेश

जयपुर14 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
नव चयनित 1991 चिकित्सकों को गुरुवार को नियुक्ति आदेश जारी किए गए

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में 2000 चिकित्सकों की भर्ती का कार्य पूरा कर लिया गया है। नव चयनित 1991 चिकित्सकों को गुरुवार को नियुक्ति आदेश जारी किए गए। इन चिकित्सकों की नियुक्ति के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में रिक्त लगभग सभी पदों पर चिकित्सक तैनात कर दिए गए हैं। इनके अलावा एक चिकित्सक का प्रकरण कोर्ट में विचाराधीन है और 8 चिकित्सकों के प्रमाण पत्रों का प्रमाणीकरण प्रक्रियाधीन है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डाॅ. रघु शर्मा ने बताया कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अब तक के इतिहास में पहली बार एक साथ 1991 चिकित्सक नियुक्त हुए हैं। इससे पूर्व इसी साल की शुरुआत में पुरानी भर्ती के 735 चिकित्सकों को नियुक्ति दी थी।

नियुक्त चिकित्सकों में पीजी किए चिकित्सकों को उनकी विशेेषज्ञतानुसार तहसील मुख्यालय सहित शहरी क्षेत्रों व एमबीबीएस किए हुए चिकित्सकों को ग्रामीण क्षेत्रों में पदस्थापित किया है। नव चयनित चिकित्सकों में लगभग 250 चिकित्सक विभिन्न संकायों में पीजी हैं। जयपुर के प्रतापनगर में राज्य कैंसर संस्थान का भवन निर्माण पूर्ण कर ओपीडी प्रारम्भ कर दी गयी है। एसमएस मेडिकल काॅलेज में 200 करोड़ एवं कोटा, बीकानेर व उदयपुर के मेडिकल काॅलेजों में 150-150 करोड़ रूपये की लागत से सुपर स्पेशियलिटी ब्लाॅक बनाये गये है। एसएमएस में कार्डियक सर्जरी यूनिट इमरजेन्सी के पास स्थापित की जायेगी। एसएमएस हाॅस्पिटल में लगभग 300 करोड़ की लागत से 22 मंजिलें आईपीडी टाॅवर का निर्माण करवाया जाएगा।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखें28 हजार करोड़ के हथियार और इक्विपमेंट खरीदे जाएंगे, ज्यादतर खरीदारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री से होगी - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें