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राहत या आफत:ट्यूबवेल-कुआं खोदने के लिए अनुमति जरूरी नहीं, सवाल- जहां पाताल में पहुंचा पानी, वहां ये छूट क्यों?

जयपुर17 मिनट पहले
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यहां ट्यूबवेल खोदने के लिए कलेक्टर की मंजूरी जरूरी नहीं
  • केंद्र सरकार ने राजस्थान सहित 22 राज्यों में दी छूट

केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने राजस्थान सहित 22 राज्यों में खेती व पेयजल के लिए ट्यूबवेल व कुआं खोदकर भूजल दोहन की खुली छूट दे दी है। यानी यहां ट्यूबवेल खोदने के लिए कलेक्टर की मंजूरी जरूरी नहीं। राजस्थान में भूजल दोहन रेगुलेशन नहीं होने से प्राधिकरण का नोटिफिकेशन लागू होगा। लेकिन चिंता ये है कि प्रदेश में कुल 343 में से 210 ब्लॉक डार्क जोन में हैं।

विशेषज्ञों की राय है कि अगर प्रदेश में यह छूट दी गई तो जमीन में पानी तेजी से गिरेगा और पीने के लिए पानी भी नहीं बचेगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जहां पहले से पाताल में पानी पहुंच चुका है वहां यह छूट देना कहां तक सही है?

उद्योग भूजल दोहित करेंगे तो देना होगा चार्ज
प्रदेश में सुरक्षित, अर्ध-गंभीर व अति-दोहित क्षेत्र में ट्यूबवेल या कुआं खोद कर भूजल दोहित करने पर उद्योगों को चार्ज देना होगा। केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने दोहित भूजल की मात्रा के हिसाब से चार्ज लागू किया है। इसके लिए सूची जारी की है।

बिल्डर व ग्रुप हाउसिंग सोसायटी को लेनी होगी एनओसी
शहरी क्षेत्र में रेजीडेंशियल अपार्टमेंट, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी व सरकारी पेयजल सप्लाई एजेंसी को पीने के पानी के लिए ट्यूबवेल या कुआं खोदने पर एनओसी लेनी होगी। इसके लिए फॉर्मेट बनाया है। जहां पर सरकारी पेयजल सप्लाई का इंतजाम नहीं है, वहां एनओसी दी जाएगी। भूजल का चार्ज देना होगा। बिल्डिंग में एसटीपी जरूरी है। ताकि यह पानी शौचालय फ्लशिंग, कार धोने या बागवानी में किया जा सके।

राजस्थान में 343 में से 310 ब्लॉक पहले ही डार्क जोन में

प्राधिकरण का जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय इस नोटिफिकेशन को लागू करने के लिए भूजल विभाग व जलदाय विभाग को भेज रहा है। राज्य सरकार नया नियम बना कर कलेक्टरों को जारी करेगी। ताकि यह सभी जिलों में लागू हो सके।

इन्हें मिलेगी छूट

  • शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल व घरेलू उपयोग के लिए। {ग्रामीण पेयजल सप्लाई स्कीम। {ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्र में सशस्त्र बलों के प्रतिष्ठान
  • कृषि कार्यकलाप के लिए भी एनओसी नहीं लेनी होगी।

एक्सपर्ट की राय : ट्यूबवेल खोदने की खुली छूट गलत

  • प्रदेश का अधिकांश हिस्सा अतिदोहित श्रेणी में है। ऐसे में कृषि कार्यों के लिए ट्यूबवेल व कुआं खोदने की खुली देने से भूजल तेजी से गिरेगा। इसका परीक्षण करवाने के बाद ही लागू किया जाए। - पीएन मिश्र, पूर्व वरिष्ठ भूजल वैज्ञानिक

विशेषज्ञों की टीम की स्टडी के बाद ही लागू होगा फैसला : कल्ला

जलदाय मंत्री बीडी कल्ला का कहना है कि प्राधिकरण के नोटिफिकेशन की स्टडी करवा रहे हैं। प्रदेश में पेयजल संकट रहता है, ऐसे में खेती के लिए ट्यूबवेल व कुआं खोदने की एनओसी के नियम में बदलाव पानी विशेषज्ञों से राय के बाद ही लागू किया जाएगा। भूजल संरक्षण भी जरूरी है।

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