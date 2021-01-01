पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

CA फाइनल का रिजल्ट घोषित:टॉप 50 में पिंकसिटी के होनहारों का दबदबा, जयपुर ब्रांच से 12 स्टूडेंट्स ने बनाई जगह

जयपुरएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
सीए परीक्षा का परिणाम जारी होने के बाद मेरिट में छात्रों ने सेल्फी लेकर किया खुशी का इजहार। - Dainik Bhaskar
सीए परीक्षा का परिणाम जारी होने के बाद मेरिट में छात्रों ने सेल्फी लेकर किया खुशी का इजहार।

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स नई दिल्ली ने सोमवार को पिछले साल नवंबर में आयोजित CA फाइनल परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। सीए फाइनल न्यू सिलेबस में इस बार पासिंग परसेंटेज 40.96% रहा। ओल्ड सिलेबस का पासिंग परसेंटेज 25% रहा। जयपुर ब्रांच से इस बार न्यू सिलेबस में टॉप 50 में 10 स्टूडेंट्स ने जगह बनाई, जबकि ओल्ड सिलेबस में दो स्टूडेंट्स ने टॉप 20 में जगह बनाई है।

मयंक सिंह की 800 में से 489 मार्क्स के साथ ऑल इं‌डिया रैंक (AIR) 3rd रही। इसी के साथ इन्होंने सिटी टॉप किया। वहीं, AIR 6th के साथ सेकेंड सिटी टॉपर प्रियंकर जैन रहे। इन्होंने 800 में से 578 मार्क्स स्कोर किया। आशिमा राठौड़ ने 800 में से 444 स्कोर कर AIR 13 के साथ थर्ड सिटी टॉपर रहीं।

इनके अलावा गुंजन जैन 14वीं, नारायण झंवर 18वीं, रौशनी 27वीं रैंक, हर्ष मित्तल 33वींं, तन्मय गुप्ता की 35वीं रैंक, निखिलेश जैन 39वीं, निकुंज माहेश्वरी 42वीं, नैंसी अग्रवाल 46 और यश खंडेलवाल 48वीं रैंक के साथ टॉप 50 में रहे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसोना प्रति 10 ग्राम 1896 और चांदी प्रति किलो 1900 रुपए सस्ता हुआ; मोबाइल, फ्रिज और एसी महंगे - बजट 2021 - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser