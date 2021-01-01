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शिवदासपुरा में काले नशे की हरियाली:गेहूं की आड़ में अफीम की खेती, थाना पुलिस को भनक नहीं; सीएसटी ने जब्त किए 41874 पौधे

जयपुर2 घंटे पहले
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  • 17 करोड़ रुपए की अनुमानित पैदावार, राजधानी में 6 माह में दूसरा मामला
  • हरमाड़ा से 40 किलो गांजा और करधनी से स्मैक के साथ 6 तस्कर पकड़े गए, कार भी जब्त
  • 7,30,000 रुपए का माल जब्त, पटना से लाते थे

राजधानी में ही करीब तीन महीने से अफीम की खेती हो रही थी लेकिन शिवदासपुरा थाने की पुलिस को भनक तक नहीं लगी। बुधवार को सीएसटी टीम ने अफीम की खेती का पर्दाफाश कर 41874 पौधों को जब्त कर दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया। छह महीने पहले भी पुलिस ने अजमेर रोड पर अपार्टमेंट की छत पर विदेशी गांजा के पौधे जब्त किए थे।

इस बारे में एडिशनल कमिश्नर अजयपाल लांबा ने बताया एडीसीपी सुलेश चौधरी, एसीपी चिरंजीलाल मीणा, इंस्पेक्टर खलील अहमद, पन्नालाल व नरेश कुमार ने शिवदासपुरा में सांवठा की ढाणी में दबिश देकर सूरजमल शर्मा व कालूराम शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि अगर यह फसल पक जाती तो करीब 17 करोड़ से अधिक की अफीम बाजार में पहुंचती।

जयपुर में 18 हजार प्रति किलो बेचते हैं गांजा

सीएसटी ने हरमाड़ा थाना पुलिस के सहयोग से कार सवार तीन गांजा तस्करों को पकड़ लिया। आरोपी बिहार के वैशाली निवासी सोनू कुमार, सहयोगी बिहार के पटना निवासी हरेन्द्र व राजकुमार राय के कब्जे से 40 किलो 400 ग्राम गांजा व कार बरामद कर ली। जिसकी कीमत करीब 7 लाख 30 हजार है। आरोपियों से पूछताछ में सामने आया कि तस्कर सोनू व हरेन्द्र दोनों दोस्त हैं।

चालक राजकुमार के सहयोग से कार के जरिए अलग-अलग राज्यों से गांजा लेकर जयपुर लाते हैं। आरोपी पटना के हाजीपुर से 10 हजार रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदकर जयपुर में 18 हजार रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचते हैं। आरोपियों ने गांजा तस्करी के लिए कार में अलग-अलग गुप्त जगह बना रखी है।

कमिश्नरेट की सीएसटी टीम ने पिछले साल एक व्यक्ति विदेशी नागरिक को सेज इलाके में स्थित एक अपार्टमेंट की छत पर विदेशी गांजे खेती करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। इसके जयपुर ग्रामीण ने पुलिस ने जोबनेर व आंधी पर गांजे की खेती करने वाले कई आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

तीसरी कार्रवाई

करधनी थाना पुलिस के सहयोग से तीसरी कार्रवाई करते हुए कार सवार तीन स्मैक तस्करों को पकड़ लिया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी मंगलम सिटी निवासी अंकित वर्मा, गोविंद नगर हाथौज निवासी शुभम सिंघल व अजय वर्मा के कब्जे से 28.50 ग्राम स्मैक बरामद कर ली।

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