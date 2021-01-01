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धर्म:पौंडरिक पार्क; सरकार की हठधर्मिता के खिलाफ सद्‌बुद्धि यज्ञ

जयपुर3 घंटे पहले
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पौंडरिक पार्क को उजाड़कर पार्किंग बनाने का विरोध दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। रविवार सुबह 11 बजे संघर्ष समिति के साथ विभिन्न सामाजिक संगठनों एवं समितियों द्वारा पार्क में सद्‌बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया। स्थानीय निवासियों ने आरोप जड़े कि सरकार की हठधर्मिता पार्क को बर्बाद करने की है।

विशेषज्ञ से लेकर हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस के पार्किंग विरोधी बयानों के बावजूद सरकार और सिस्टम नियम कानूनों की परवाह नहीं कर रहे। संघर्ष समिति के मनीष सोनी ने कहा कि सरकार की सद्‌बुद्धि के लिए यज्ञ का आयोजन किया गया। इस मौके पर बीजेपी से हवामहल के पूर्व विधायक सुरेंद्र पारीक सहित पूर्व उपमहापौर मनोज भारद्वाज, पूर्व भाजपा जयपुर शहर अध्यक्ष संजय जैन व पूर्व पार्षद विक्रम सिंह तंवर सहित कई लोग मौजूद थे।

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