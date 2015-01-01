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रीट परीक्षा:राज्य सरकार की तैयारी पूरी, अब इलेक्शन कमीशन से अनुमति का इंतजार

जयपुरएक घंटा पहले
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रीट की प्रक्रिया शुरू करने के लिए इलेक्शन कमीशन की स्वीकृति का इंतजार है
  • 10 लाख से अधिक बेरोजगार कर रहे हैं रीट का इंतजार
  • सरकार ने पिछले दिनों एलान किया था कि नवंबर में रीट की विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी

प्रदेश के 10 लाख से अधिक बेरोजगारों का रीट का इंतजार जल्दी ही खत्म हो सकता है। राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा (रीट)-2020 को लेकर सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। लेकिन रीट की प्रक्रिया शुरू करने के लिए इलेक्शन कमीशन की स्वीकृति का इंतजार है।

वहां से स्वीकृति मिलते ही प्रदेश में रीट की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। वर्तमान में जिला परिषद, पंचायत समिति और नगर पालिकाओं के चुनाव के कारण प्रदेश में लगी आचार संहिता के कारण मामला अटका हुआ है। सरकार ने पिछले दिनों एलान किया था कि नवंबर में रीट की विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी और फरवरी अंत में परीक्षा का आयोजन कर लिया जाएगा।

सरकार ने इसके हिसाब से तैयारी भी कर ली थी। लेकिन आचार संहिता के कारण मामला अटक गया। अब सरकार ने रीट की फाइल इलेक्शन कमीशन में भिजवाई है। उधर, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भी स्वीकृति का इंतजार कर रहा है। अंदर खाने बोर्ड रीट के आयोजन की तैयारी में जुटा है। बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि सरकार से जैसे ही रीट की विज्ञप्ति जारी करने के निर्देश प्राप्त होंगे।

फाइल इलेक्शन कमीशन के पास
प्रदेश में आचार संहिता लगी होने की वजह से फाइल इलेक्शन कमीशन के पास स्वीकृति के लिए है। वहां से स्वीकृति मिलते ही रीट की विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी।
- गोविंद सिंह डोटासरा, शिक्षामंत्री

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