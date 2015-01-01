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ट्रेफिक जाम से निजात की कवायद:जयपुर शहर के 9 प्रमुख जंक्शनों व तिराहों पर अण्डरपास या ओवरब्रिज बनाने की तैयारी

जयपुर19 मिनट पहले
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यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने जेडीए अधिकारियों संग की मौके पर विजीट, प्लान देखा और डीपीआर बनाने के दिए निर्देश।

राजधानी जयपुर में बढ़ते ट्रेफिक लोड के कारण जगह-जगह बनती जाम की स्थिति को देखते हुए जेडीए 9 जंक्शन पर ओवरब्रिज और अण्डरपास बनाने पर विचार कर रहा है। नगरीय विकास मंत्री (यूडीएच) शांति धारीवाल ने शुक्रवार को एक-दो स्थानों का दौरा उन स्थानों के लिए बनाए गए प्लान को देखा। उन्होने जयपुर जेडीए अधिकारियों को इन सभी जंक्शन डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा। ताकि पता चल सके ट्रेफिक जाम कैसे कम हो सकता है और उसको लिए मौके पर क्या किया जाना जयादा अच्छा है।

इन जंक्शन पर रहता है ट्रेफिक जाम

सरदार पटेल मार्ग पर चौंमू सर्किल, टोंक रोड पर रामबाग सर्किल, जेएलएन मार्ग पर ओटीएस चौराहा, जेएलएन मार्ग पर जवाहर सर्किल, टोंक रोड पर बी-टू बाइपास जंक्शन, जेएलएन मार्ग पर जेडीए जंक्शन, सिविल लाईन्स फाटक, स्टेच्यू सर्किल और लक्ष्मी मंदिर तिराहा।

डेढ़ साल में काम पूरा करने का हमारा लक्ष्य ​​​​​​

विजीट के दौरान मीडिया से बात करते हुए यूडीएच मंत्री ने कहा कि डीपीआर बनने के बाद जो भी काम शुरू किया जाएगा उसे 12 से 18 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रहेगा। इन सभी प्रोजेक्ट्स पर लागत कितनी आएगी ये तो डीपीआर बनने के बाद ही पता चलेगा। उन्होने बताया कि लक्ष्य ये है कि दिसंबर 2022 तक इन सभी सर्किल पर ट्रेफिक जाम की समस्या को काफी हद तक काम किया जाए।

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