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  • Private Colonies, Multistory Buildings And Houses Built On Agricultural Land Will Get Electricity Connection Within Half A Day Within 7 Days

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प्रदेश में नया विद्युत सप्लाई कोड 2021 लागू:निजी कॉलोनियों, मल्टीस्टोरी बिल्डिंगों और कृषि भूमि पर बने घरों को आधी कीमत पर 7 दिन के अंदर ही मिलेगा बिजली कनेक्शन

जयपुरएक घंटा पहले
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जयपुर, जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम को यह नया विद्युत सप्लाई कोड विनियम-21 लागू करना होगा। - Dainik Bhaskar
जयपुर, जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम को यह नया विद्युत सप्लाई कोड विनियम-21 लागू करना होगा।

राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग ने बुधवार को नया विद्युत सप्लाई कोड विनियम 2021 जारी करके आम लोगों को बड़ी राहत दी है। प्रदेश में अब प्राइवेट सोसाइटियों, बिल्डरों की बसाई कॉलोनियों की बिल्डिंगों, मल्टीस्टोरी बिल्डिंगों के फ्लैट व कृषि भूमि पर बनी बिल्डिंगों में आधी कीमत पर महज 7 दिन के अंदर बिजली कनेक्शन मिलेगा।

अब जयपुर, जोधपुर व अजमेर डिस्कॉम को यह नया सप्लाई कोड लागू करना होगा। नगर पालिका क्षेत्र में 15 दिन व ग्रामीण क्षेत्रों में 30 दिन में बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। विनियामक आयोग के चेयरमैन श्रीमत पाण्डेय व सदस्य एससी दिनकर व पृथ्वीराज ने सप्लाई कोड का फैसला दिया है। पहले सप्लाई कोड 2004 में बना हुआ था।

प्रति वर्ग गज कहां कितना चार्ज होगा

जगह अब नगर निगम 100 नगर परिषद 85 नगर पालिका 75 ग्रामीण क्षेत्र 65

सहूलियत; शहरों में 24 घंटे व गांवों में 72 घंटे में बदलेगा खराब मीटर

  • बिजली उपभोक्ता से जुड़ी सभी जानकारी कार्यालय व वेबसाइट पर जारी की जाएगी।
  • विद्युत कनेक्शन व लोड या श्रेणी परिवर्तन आवेदन ऑनलाइन जमा होंगे, हार्डकॉपी की जरूरत नहीं। आवेदन पत्रों के लिए कंप्यूटराइज्ड ट्रेकिंग होगी।
  • हाई टैैरिफ से लो टैरिफ में बदलाव हो सकेगा। यानि अघरेलू से घरेलू श्रेणी बदली जा सकेगी।
  • अब सभी सेवाओं के लिए एक ही फाॅर्म होगा।
  • सिक्योरिटी राशि वापस लेने के लिए अलग प्रमाण की जरूरत नहीं। अंतिम बिल ही प्रमाण।
  • सेल्फ मीटर रीडिंग का भी प्रावधान किया गया है।
  • अब शहरी क्षेत्र में 24 घंटे व ग्रामीण क्षेत्र में 72 घंटे के अंदर खराब मीटर बदलना होगा।
  • बिजली खाते का वार्षिक स्टेटमेंट देना होगा।
  • प्री पेड मीटर की सुरक्षा राशि 50% कम की।
  • कई कनेक्शन हैं, तो सेंट्रलाइज्ड पेमेंट करेंगे।

एचटी कनेक्शनों की डिमांड सीमा में भी बढ़ोतरी की गई
अब 2500 केवीए तक 11 केवीए की वोल्टेज डिमांड सीमा रह सकेगी। पहले यह 1500 केवीए थी। यानी अब 2500 केवीए लोड वाली बिल्डिंग को 11 केवीए सिस्टम पर कनेक्शन दिया जा सकेगा। वहीं 33 केवीए वोल्टेज के लिए डिमांड सीमा 5 हजार से 8 हजार केवीए की गई।

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