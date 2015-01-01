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रोजगार के अवसर:बिहार में नौकरियों के वादे पीछे छूटे, राजस्थान की इंडस्ट्रीज में लौटेगी बहार

जयपुर11 मिनट पहले
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दीपावली बाद या दिसंबर के पहले सप्ताह में इन लोगों के जत्थे रवाना होंगे, जिससे प्रदेश में अभी तक अटकी मशीनों को रफ्तार मिलेगी
  • महामारी और लॉकडाउन के बाद जो बिहार के श्रमिक अपने घर चले गए थे, वे चुनाव तक वहीं रुक गए
  • राजधानी की इंडस्ट्रीज में ही 35 प्रतिशत बिहार के लोग, अब व्यापार को गति देने के लिए बढ़ी मांग

महेश शर्मा. बिहार चुनाव में नौकरियों के वादों पर तो जनता ने भरोसा नहीं जताया, लेकिन अब प्रदेश की इंडस्ट्रीज में जरूर इनकी मांग हो रही है। महामारी और लॉकडाउन के चलते जो बिहारी अपने घर को लौटे थे, वो चुनाव नजदीक देख वहीं ठहर गए। अब इनके फिर से राजधानी सहित प्रदेश के विभिन्न इलाकों में लौटने की उम्मीद बंधी है।

इंडस्ट्रीज की ओर से संबंधित एजेंसी-ठेकेदारों को इसके लिए संपर्क साधे जा रहे हैं, जिनके जरिए ये लोग पहुंचते हैं। सामने आया है कि अब दीपावली बाद या दिसंबर के पहले सप्ताह में इन लोगों के जत्थे रवाना होंगे, जिससे प्रदेश में अभी तक अटकी मशीनों को रफ्तार मिलेगी।

प्रदेश में बिहार के कोई डेढ़ लाख लोग विभिन्न इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। जयपुर में वीकेआई, सीतापुरा, सांगानेर, बगरू, मालवीय नगर आदि में कुल श्रमिकों में से करीब 30-35 प्रतिशत बिहारी हैं। इनमें से ज्यादातर अपने वतन ही हैं।

इसके अलावा प्रदेश के दौसा, हीरावाला, किशनगढ़, अजमेर, दिल्ली रोड, बहरोड, निबाई, नीम का थाना, कोटपूतली आदि में ये लोग इंजीनियरिंग, बेयरिंग, साबुन, केमिकल, प्लास्टिक, ऑयल, खाने की मील, वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज आदि में जुटे रहते हैं। साथ ही भिवाड़ी, जयपुर, जोधपुर, किशनगढ़ आदि जिन जगहों पर कंस्ट्रक्शन और माइनिंग के काम हैं, वहां तो 80 फीसदी मेहनत-मजदूरी का काम बिहारियों के भरोसे है।
बिहार के बाद यूपी का नंबर, वहां के श्रमिक आ पहुंचे
लॉकडाउन के दौरान 50 हजार से ज्यादा बिहारी श्रमिक अटक गए थे। लेकिन फिर खुलते लॉकडाउन और चुनाव को नजदीक देख ये लोग अपने घर जा पहुंचे। व्यापारियों के मुताबिक ये श्रमिक लंबे समय रूककर काम करते हैं और जब जाते हैं तो भी एकाध महीने रुकते हैं। अब चूंकि महामारी का दौर चला तो सारे श्रमिक चले गए और फिर चुनाव की वजह से वहीं रूक गए। बिहार के बाद यूपी और एमपी के श्रमिकों का नंबर आता है।

महामारी ने उत्पादन और सप्लाई की चेन तोड़ी, बिहारी की कमी भी वजह हो गई

विश्वकर्मा रिक्रिएशन क्लब के अध्यक्ष और फोर्टी के वाइस प्रेसिंडेंट जगदीश सोमानी, मालवीय नगर इंडस्ट्रीयल एरिया के जनरल सेक्रेट्री शरद कांकरिया और सांगानेर इंडस्ट्री के जनरल सेक्रेट्री राजेन्द्र जिंदगर कहते हैं- वीकेआई एरिया में करीब सवा लाख श्रमिक हैं, जिनमें से 35 प्रतिशत बिहारी हैं। खुलते लॉकडाउन में यूपी-बिहार वाले तो आ पहुंचे, लेकिन बिहारी नहीं आ पाए। इन श्रमिकों और कोरोना से उपजी स्थितियों के कारण 60 प्रतिशत काम हो पा रहा है।

मालवीय नगर में कामकाज पटरी पर नहीं आया। बिहारी श्रमिक नहीं पहुंचे हैं, जिनकी संख्या करीब 30 प्रतिशत हैं। सांगानेर में रंगाई-छपाई, टेक्सटाइल की 900 यूनिट है। इनमें करीब 50 हजार लोग अटक गए थे, जिनको इंडस्ट्रीज ने पूरी मदद की। धीरे-धीरे सारे श्रमिक चले गए थे, जिनमें से कुछ पहुंच गए, लेकिन बिहार से लोग पहुंचने बाकी हैं।

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