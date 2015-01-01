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अवमानना:अतिक्रमण की कार्रवाई रोकने के मामले में रफीक खान ने बिना शर्त माफी मांगी

जयपुरएक घंटा पहले
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अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के दौरान बाधा पहुंचाने के अवमानना केस में एमएलए रफीक खान ने हाईकोर्ट में जवाब दायर कर अदालत से बिना शर्त माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि वे तो मौके पर केवल समझाइश करने गए थे। मौके पर करीब 25 साल पुराने निर्माण सहित कुछ गरीब फुटपाथी दुकानदारों को भी हटाया जा रहा था।

वे लोगाें के बुलाने पर गए थे और वहां के शोर-शराबे में उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दिया। उन्हें अदालती आदेश की जानकारी नहीं थी, वे सदैव हाईकोर्ट के आदेश की पालना करते हैं और अदालत से बिना किसी शर्त माफी मांगते हैं। दरअसल हाईकोर्ट के आदेश पर नगर निगम के जोन उपायुक्त ट्रांसपोर्ट नगर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने गए थे।

इस दौरान ही उनका एमएलए से विवाद हो गया। इस कारण दस्ते को वापस लौटना पड़ा था। इसका विडियो भी वायरल हुआ था और इस मामले में एमएलए खान व तत्कालीन निगम आयुक्त के खिलाफ अवमानना का प्रार्थना पत्र दायर हुआ था।

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