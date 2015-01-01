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बदलाव:रेलवे ने 4 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के संचालन समय में किया परिवर्तन

जयपुर2 घंटे पहले
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यात्रियाें की सुविधा के लिए रेलवे ने 04 जोडी स्पेशल रेलसेवाओं के संचालन समय में परिवर्तन किया जा रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी के अनुसार बैगलूरू-जोधपुर स्पेशल एक्सप्रेस रेलसेवा 21 दिसंबर से बैंगलुरू से रात 10.15 बजे रवाना होकर तीसरे दिन दोपहर 2.35 बजे जोधपुर पहुॅचेगी।

इसी प्रकार जोधपुर-बैगलूरू स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन 24 दिसंबर से जोधपुर से सुबह 05.55 बजे रवाना होकर तीसरे दिन रात 11.10 बजे बैंगलुरू पहुॅचेगी। बैगलूरू-जोधपुर स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन 20 दिसंबर से बैंगलुरू से शाम 5.00 बजे रवाना होकर दूसरे दिन दोपहर 2.35 बजे जोधपुर पहुॅचेगी।

इसी प्रकार जोधपुर-बैगलूरू स्पेशल एक्सप्रेस 23 दिसंबर से जोधपुर से सुबह 05.55 बजे रवाना होकर तीसरे दिन सुबह 03.00 बजे बैंगलुरू पहुॅचेगी। बैगलूरू-अजमेर स्पेशल एक्सप्रेस 25 दिसंबर से बैंगलुरू से शाम 5 बजे रवाना होकर तीसरे दिन रात 3.10 बजे अजमेर पहुॅचेगी।

इसी प्रकार अजमेर-बैगलूरू स्पेशल एक्सप्रेस 21 दिसंबर से अजमेर से सुबह 06.00 बजे रवाना होकर तीसरे दिन सुबह 03.00 बजे बैंगलुरू पहुॅचेगी। मैसूर-अजमेर स्पेशल एक्सप्रेस 22 दिसंबर से मैसूर से शाम 7 बजे रवाना होकर तीसरे दिन सुबह 3.10 बजे अजमेर पहुॅचेगी। अजमेर-बैगलूरू स्पेशल एक्सप्रेस दिसंबर काे 20 से अजमेर से सुबह 06.00 बजे रवाना होकर तीसरे दिन रात 02.15 बजे मैसूर पहुॅचेगी।

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