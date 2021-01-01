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नियुक्तियां:प्रदेश भाजपा ने बनाए जिलेवार कोषाध्यक्ष, जयपुर-जोधपुर में तीन-तीन, उदयपुर, नागौर, अजमेर और बीकानेर जिले से 2-2 नाम घोषित

जयपुरएक घंटा पहले
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राज्य में भाजपा की कमान संभालने के बाद प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया अब धीरे-धीरे संगठन में भी बदलाव कर रहे है। बीते दिनों कार्यसमिति विस्तार की घोषणा के बाद अब प्रदेश के सभी जिलों के कोषाध्यक्ष नियुक्त किए है। सोमवार को भाजपा मुख्यालय से 36 कोषाध्यक्षों के नामों की सूची जारी हुई। इसी सूची में जयपुर, जोधपुर जिले से 3-3, उदयपुर, नागौर, अजमेर और बीकानेर जिले में 2-2 नामों का एलान किया है।

इसमें जयपुर शहर से सुभाष परवाल, जयपुर देहात उत्तर से संतोष माधाणी और देहात दक्षिण में वीरेन्द्र जैन को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया है। इसी तरह बीकानेर शहर से शिवरतन अग्रवाल, देहता से रमेश कुमार बिहाणी, गंगानगर हनुमान गोयल, हनुमानगढ़ बेगराज बेहड़ा, चूरू सुभाष जांगिड़, सीकर हरि बियाणी, झुंझुनूं कमल अग्रवाल, अलवर दक्षिण महेश अग्रवाल, दौसा मुरारीलाल धौकरिया, भरतपुर हेमन्त कुमार अग्रवाल, करौली सुरेश चंद्र गुप्ता, अजमेर शहर प्रवीण जैन, अजमेर देहात आशीष सांड, टोंक सुनील जैन, भीलवाड़ा ललित अग्रवाल, नागौर शहर माणकचंद दरक, नागौर देहात महेन्द्र रांदड़ को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया है।

इसी तरह जोधपुर शहर जुगल तापड़िया, जोधपुर देहात दक्षिण जम्बु कुमार जैन, जोधपुर देहात उत्तर सुरेन्द्र सिंह, पाली रामकिशोर साबू, सिरोही नितिन बंसल, बाड़मेर मूल सिंह राजपुरोहित, जैसलमेर हुक्माराम कुमावत, उदयपुर शहर रविन्द्र नाहर, उदयपुर देहात दाडमचंद जैन, बांसवाड़ा सुनील कुमार जैन, डूंगरपुर गजेन्द्र जैन, चित्तौड़गढ़ शैलेन्द्र झंवर, प्रतापगढ़ अशोक कुमार कंकरोचा, कोटा शहर मुकेश हरचंदानी, बारां अविनाश खंडेलवाल और बूंदी से सुनित जैथलिया को कोषाध्यक्ष बनाया है।

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