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शहरी सरकार का बजट:821.60 करोड़ का होगा जयपुर नगर निगम ग्रेटर का खर्चा, 500 करोड़ कर्ज लेकर करेंगे कंगाली दूर, पार्षदों की होगी बल्ले-बल्ले

जयपुर2 घंटे पहले
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  • वित्त वर्ष 2020-21 में रखा है 728.61 करोड़ का बजट
  • नया नगर निगम और बोर्ड बनने के बाद होगी पहली साधारण सभा

जयपुर नगर निगम ग्रेटर बनने के बाद पहली साधारण सभा गुरुवार को नगर निगम मुख्यालय में होगी। इस बैठक में वित्तवर्ष 2021-22 का 821.60 करोड़ का बजट पेश किया जाएगा। इस बैठक में िनगम की खराब माली हालत को सुधारने के लिए 500 करोड़ रुपए का लोन हुड़को से लेने की तैयारी की जा रही है। ये लोन 13 साल में किश्तों में चुकाया जाएगा।

इससे पहले मौजूद वित्त वर्ष 2020-21 का 1255.29 करोड़ का बजट नगर निगम बोर्ड के बिना ही सरकार को भिजवाया था, लेकिन अब इस बजट अनुमान में कटौती संशोधित बजट 728.61 करोड़ का कर दिया। इस कटौती बजट का प्रस्ताव भी इस साधारण सभा में रखा जाएगा। इस हिसाब से आगामी वित्तवर्ष 2021-22 का बजट पहले के बजट की तुलना में 93 करोड़ रुपए ज्यादा का होगा।

मेयर को मिल सकते है समितियों के गठन के पॉवर
इस बैठक में बजट के बाद दूसरा सबसे मुख्य प्रस्ताव नगर निगम की संचालन समितियों के गठन से जुड़ा होगा। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस प्रस्ताव में समितियों के गठन के सभी अधिकारी मेयर सौम्या गुर्जर को दिए जा सकते है। वहीं अपने स्तर पर समितियों के चैयरमेन और सदस्यों का चयन करके प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार को भिजवाएं।

भत्ते बढ़ाकर, लैपटॉप व 2-2 बिट्स देकर पार्षदों को खुश करने की तैयारी
जयपुर नगर निगम ग्रेटर में 150 पार्षदों को पहली ही बैठक में खुश करने की कवायद होगी। इस बैठक में भत्ते बढ़ाने और पार्षदों को लैपटॉप देने का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। भत्तों में टेलीफोन, स्टेशनरी और वाहन भत्तों को बढ़ाना प्रस्तावित किया है। अभी टेलीफोन भत्ता 1500 रुपए, स्टेशनरी भत्ता 750 रुपए और वाहन भत्ता 1500 रुपए मिलता है, जिसे बढ़ाकर क्रमश: 2 हजार, 2 हजार और 7 हजार करने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा हर पार्षद को 2-2 बिट्स (ठेके पर अकुशल श्रमिक) भी देने का प्रस्ताव इस बैठक में रखा जाएगा।

जाने कैसे होगा शहर का विकास

नई सड़कों के निर्माण: 33 करोड़ रुपए
सड़क, नालियों की मरम्मत पर: 40 करोड़
श्मशान, कब्रिस्तान में जरूरी कार्य करवाने पर: 3.60 करोड़
बिजली की लाइन बिछाने पर: 12 करोड़
पार्को के रखरखाव व पौधारोपण पर: 18 करोड़
सीवरेज लाइन निर्माण पर: 15 करोड़

नगर निगम की बिल्डिंग रखरखाव: 7.20 करोड़
सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट रखरखाव: 1.20 करोड़
दहलावास में नया ट्रीटमेंट प्लांट: 40 करोड़
शहर में साफ-सफाई: 60.3 करोड़ रुपए
स्ट्रीट लाइट: 18 करोड़ रुपए

स्वच्छ भारत मिशन: 20 करोड़
हिंगौनिया गौशाला: 2.40 करोड़

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