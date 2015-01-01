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उपयोग:निर्भया फंड का पूरा इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य राजस्थान केंद्र ने अन्य राज्यों को रोल मॉडल के रूप में लेने की सलाह दी

जयपुर7 मिनट पहले
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केंद्र सरकार की ओर से निर्भया फंड का पूर्ण इस्तेमाल करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है
  • एफएसएल ने निर्भया फंड से मिले 6.28 करोड़ रुपए में से 4 मशीनें, संविदा पर लगाए 20 कार्मिक
  • असर : डीएनए डिविजन में प्रकरणों की पेंडेंसी में कम हुई

(उदय चौधरी) . केंद्र सरकार की ओर से निर्भया फंड का पूर्ण इस्तेमाल करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है। एफएसएल ने निर्भया फंड से मिले 6.28 करोड़ रुपए में से चार नई मशीनें खरीदी है और वहीं, डीएनए एवं साइबर डिविजन में 20 संविदा कर्मियों की सेवाएं ली गई जिससे न केवल एफएसएल की पेंडेंसी में कमी आई बल्कि, पीडितों को समय पर न्याय दिए जाने में भी मदद मिली। उधर, राज्य में फंड के इस्तेमाल पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी खुशी जाहिर की है और अन्य राज्यों के अधिकारियों से कहा है कि वे राजस्थान के एफएसएल को रोल मॉडल अपनाकर फंड का इस्तेमाल करे।
एफएसएल डायरेक्टर डा. अजय शर्मा ने बताया कि निर्भया फंड मिले बजट से एफएसएल ने 2 करोड़ रुपए में जीन सिक्वेंसर, 40 लाख रुपए में ऑटोमेटिक डीएनए एक्सट्रेक्टर, 8 लाख रुपए में पीसीआर, 5 लाख रुपए में डीप फ्रीजर सहित अन्य मशीनें खरीदी है। इसके अलावा निर्भया फंड से 20 संविदा कर्मी लगाए है। जिनमें से 10 डीएनए डिवीजन व 10 सायबर डिवीजन में कार्य कर रहे है। संविदाकर्मियों का कॉट्रेक्ट आगे और बढ़ाने के लिए एफएसएल ने प्रस्ताव बनाकर सरकार के पास भेज दिया।
कोरोना के बावजूद लैब एक दिन भी बंद नहीं
कोरोना संक्रमणकाल में भी लैब एक दिन भी बंद नही हुई। सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए कुछ डिवीजन में स्टाफ कम बुलाया गया। जिसके बदले शनिवार-रविवार को भी काम किया तो पेंडेंसी कम हुई।
नई साल में जोधपुर में शुरु हो सकती डीएनए जांच
एफएसएल डायरेक्टर अनुसार अभी तक खरीदी गई मशीनों से ही जनवरी से जोधपुर में डीएनए जांच लैब शुरु कर दी जाएगी। जोधपुर में पुरानी बिल्डिंग का रेनोवेट करने काम शुरु कर दिया गया है। जयपुर से कुछ मशीनें और वैज्ञानिक भेजकर लैब शुरू करेंगे। यहां जोधपुर व बीकानेर के केसों की जांच की जाएगी। लैब के लिए 15 लाख रुपए पास कर दिए हैं।

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