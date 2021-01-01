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वैक्सीनेशन बेपटरी:कोरोना वैक्सीनेशन में राजस्थान तीसरे स्थान पर, लेकिन अब कोविन सॉफ्टवेयर में आई खराबी से रफ्तार पर ब्रेक

जयपुरएक घंटा पहले
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  • वैक्सीनेशन में 4.28 फीसदी वैक्सीन जा रही वेस्टेज में,दावा 10 फीसदी है वेस्टेज की सीमा
  • सीएम ने दिए तय समय में वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा करने के निर्देश

कोरोना वैक्सीनेशन के मामले में राजस्थान देश में तीसरे स्थान पर है। कोरोना वैक्सीनेशन की समीक्षा बैठक में बताया गया कि राजस्थान में 25 जनवरी तक 1 लाख 61 हजार 116 स्वास्थ्य कर्मियों का वैक्सीनेशन किया गया। प्रदेश कर्नाटक, ओडिशा के बाद तीसरे स्थान पर है। कोविन सॉफ्टवयर में आई खराबी के कारण वैक्सीनेशन के लक्ष्य को पूरा करने का काम अब पटरी से उतरता हुआ दिख रहा है।समीक्षा बैठक में सीएम गहलोत ने माना कि कोविन सॉफ्टवेयर में तकनीकी बाधाओं के कारण लक्ष्य को पूरा करने में कठिनाई अनुभव की जा रही है। गहलोत ने केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अफसरों के साथ समन्वय स्थापित कर डेटा अपलोड करने में आ रही तकनीकी बाधाओं को दूर करने को कहा है।

　　　　 बैठक में चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने कहा कि जयपुर, दौसा और गंगानगर सहित जिन जलों में वैक्सीनेशन का प्रतिशत कम है,उन जिलों में वहां के कलेक्टर्स, सीएमएचओ और विभागीय अफसरों साथ वीसी कर वैक्सीनेशन को गति देने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए जाएंगे।

वैक्सीनेशन में 4.28 फीसदी वैक्सीन जा रही वेस्टेज में,दावा 10 फीसदी है वेस्टेज की सीमा

समीक्षा बैठक में चिकित्सा विभाग के प्रमुख सचिव सिद्धार्थ महाजन ने प्रजेंटेशन के जरिए बताया कि कोरोना वैक्शीन में भारत सरकार की गाइडलाइन में विभिन्न कारणों से वैक्सीन का 10 प्रतिशत तक वेस्टेज हो सकता है। राजस्थान में अभी तक 95.72 प्रतिशत वैक्सीन का उपयोग हो रहा है और वैक्सीन का वेस्टेज प्रतिशत 4.28 फीसदी रहा है। पूरे देश में 22 प्रतिशत हैल्थ केयर वर्कर्स के वैक्सीनेशन के मुकाबले राजस्थान में 31.35 प्रतिशत का वैक्सीनेशन किया गया है। यह राष्ट्रीय औसत से करीब 10 प्रतिशत ज्यादा है। 　　　　

सीएम ने कहा, भारत सरकार की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए वैक्सीनेशन का लक्ष्य तय समय में पूरा करें
सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि यह खुशी की बात है कि प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन कराने वाले स्वास्थ्य कर्मियों में अभी तक किसी तरह के गंभीर साइड इफेक्टस नहीं दिखे हैं। हैल्थ केयर वर्कर्स उत्साह के साथ आगे आकर वैक्सीन लगवा रहे हैं। वैक्सीनेशन को लेकर किसी तरह कि भ्रांति न रहे, इसके लिए लोगों को निरन्तर जागरूक किया जाए। सीएम ने वैक्सीनेशन साइट्स की संख्या जरूरत के हिसाब से बढ़ाने के निर्देश दिए। सीएम ने हैल्थ केयर वर्कर्स और आम लोगों से कहा कि वे वैक्सीनेशन करवाएं और किसी भी तरह की भ्रांति से बचें। सीएम ने भारत सरकार की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए प्रदेश में वैक्सीनेशन के लक्ष्य को तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए।

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