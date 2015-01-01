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ये भर्ती भी लटकी:आरएएस भर्ती 2018; दोगुने की जगह डेढ़ गुना अभ्यर्थी बुलाए थे, नतीजे रद्द

जयपुर8 मिनट पहले
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राजस्थान को करीब एक हजार आरएएस मिलने में अभी और देरी हो सकती है
  • हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देगी आरपीएससी

राजस्थान को करीब एक हजार आरएएस मिलने में अभी और देरी हो सकती है। क्योंकि हाईकोर्ट ने 9 जुलाई को जारी हुए आरएएस भर्ती 2018 की मुख्य परीक्षा का परिणाम गुरुवार को रद्द कर दिया। वजह ये कि आरपीएससी को कुल पदों के मुकाबले दोगुने अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए बुलाने थे, लेकिन उसने डेढ़ गुना अभ्यर्थी ही बुलाए।

इसके अलावा सभी वर्गों के लिए एकसमान कटऑफ की जगह अलग-अलग कटऑफ जारी कर दी। इसका अच्छा असर तो ये हुआ कि अब 500 से ज्यादा और अभ्यर्थियों को मौका मिल सकता है। लेकिन बुरा असर ये है कि ये भर्ती भी लटक सकती है। क्योंकि आरपीएससी के अधिवक्ता एमएफ बेग ने कहा कि वे एकलपीठ के आदेश को खंडपीठ में चुनौती देंगे। बता दें कि जस्टिस एसपी शर्मा ने यह आदेश कविता गोदारा व अन्य की याचिकाओं पर दिया।

कोर्ट ने आरपीएससी को निर्देश दिया है कि वह भर्ती विज्ञापन के दिन लागू नियम 15 के तहत न्यूनतम अर्हता अंक तय करते हुए मुख्य परीक्षा का परिणाम दोबारा जारी करे। साथ ही कहा कि पदों के मुकाबले दोगुने अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में बुलाए। प्रार्थियों की ओर से सीनियर एडवोकेट आरएन माथुर, विज्ञान शाह व शोभित झाझड़िया ने बताया कि आरएएस भर्ती नियम 15 के तहत आरपीएससी को केवल न्यूनतम अंक तय करने की ही शक्ति है, जो कि सभी वर्गों के लिए समान होने चाहिए।

फिर भी आरपीएससी ने इसके विपरीत जाकर अलग-अलग कटऑफ जारी कर इंटरव्यू में कुल पदों की बजाय केवल डेढ़ गुना अभ्यर्थियों को बुलाया। दरअसल हाईकोर्ट ने इससे पहले सुनवाई करते हुए आरएएस भर्ती के इंटरव्यू पर रोक लगा दी थी और फैसला सुरक्षित रख लिया था।

भास्कर EXPLAINER; फैसले के बारे में वो सब जो जानना जरूरी

Q. अब कितने और अभ्यर्थियों को इसमें मौका मिल सकता है?
हाईकोर्ट के आदेश की पालना होने पर 500 से ज्यादा अभ्यर्थियों को और इंटरव्यू में शामिल होने का मौका मिलेगा।
Q. ये भर्ती कितने पदों के लिए थी और कितने बुलाए गए थे?
आरएएस भर्ती परीक्षा 2018 में कुल 1051 पद हैं। आयोग ने मुख्य परीक्षा के परिणाम के बाद पदों की संख्या के 1.5 गुना अभ्यर्थियाें को इंटरव्यू के लिए सफल घोषित किया था। कुल 2010 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए सफल घोषित किया। इनमें टीएसपी क्षेत्र के लिए 57 और नॉन टीएसपी के 1953 अभ्यर्थी शामिल हैं।
Q. हाईकोर्ट के फैसले पर अब आरपीएससी आगे क्या करेगी?
राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉ. भूपेंद्र सिंह यादव ने कहा कि आरएएस 2018 को लेकर हाईकोर्ट द्वारा दिए आदेश अभी आयोग को नहीं मिले हैं। आदेश की प्रति आने पर इसका अध्ययन कराएंगे। इसके बाद ही आगे की कार्यवाही की जाएगी।

आगे की ये 3 संभावनाएं, इंटरव्यू समय पर हुए तो 2 माह में भर्ती

1. यदि फैसले की अनुपालना होती है, यदि आरपीएससी हाईकोर्ट के आदेश की अनुपालना करती है तो शीघ्र दोबारा परिणाम जारी हो सकता है। आदेश की अनुपालना में आयोग परिणाम रिवाइज कर नए अभ्यर्थियों को भी शामिल कर सकता है।

2. यदि परिणाम सही समय पर जारी हों, ऐसे में आयोग फिर इंटरव्यू का नया कार्यक्रम जल्द जारी कर सकता है। इंटरव्यू के लिए आयोग की पूरी तैयारी है। इंटरव्यू समय पर हुए तो 2 माह में आरएएस, अधीनस्थ सेवा के अफसर मिल सकते हैं।

3. फैसले को चुनौती दी तो देरी होगी, यदि आरपीएससी इस फैसले के विरुद्ध खंडपीठ में जाती है तो भर्ती प्रक्रिया में और समय लग सकता है। कोर्ट में नंबर कितने समय में आएगा और आगे क्या फैसला होगा। इसके चलते देरी हो सकती है।

इधर मेडिकल स्टूडेंट्स को बड़ी राहत; साढ़े तीन साल की बैंक गारंटी वसूलने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, कॉलेज को बॉन्ड वसूलने की दी छूट

निजी मेडिकल कॉलेज में 2020 में एमबीबीएस कोर्स में प्रवेश ले चुके स्टूडेंट्स से वसूली जा रही बैंक गारंटी पर राजस्थान हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। इससे मेडिकल स्टूडेंट्स व अभिभावकों को बड़ी राहत मिली है। हालांकि, कोर्ट ने निजी मेडिकल कॉलेज को बैंक गारंटी के बदले में बॉन्ड लेने की छूट दी है। इसके अलावा केंद्र सरकार, राज्य सरकार व नीट के चेयरमैन सहित संबंधित मेडिकल कॉलेज को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इस मामले में अगली सुनवाई 8 जनवरी को होगी।

  • याचिकाकर्ता दीपेशसिंह बेिनवाल ने एक जनहित याचिका दायर कर कोर्ट को बताया, वर्ष 2020 में एमबीबीएस कोर्स में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों द्वारा एक साल की ट्यूशन फीस लेने के बाद शेष साढ़े तीन साल की फीस के लिए बैंक गारंटी ली जा रही है। स्टूडेंट्स द्वारा बैंक गारंटी नहीं देने पर उसके बदले में कॉलेज प्रशासन एक या उससे ज्यादा वर्ष की एडवांस फीस भी वसूल रहे हैं। जो कि गलत है।
  • कोर्ट ने कहा, ऐसे छात्र जो प्रवेश ले चुके हैं, उनसे कॉलेज को बैंक गारंटी के बदले में बॉन्ड लेने की छूट होगी। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि एमबीबीएस कोर्स के प्रवेश पा चुके स्टूडेंट्स को प्रथम वर्ष की पूरी फीस जमा करानी होगी, लेकिन साढ़े तीन साल की बैंक गारंटी जमा कराने से प्रोविजिनली छूट होगी, जो इस याचिका के निर्णयाधीन रहेगी।
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