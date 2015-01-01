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राहत देने का निर्णय:होटल और रेस्टोरेंट बार लाइसेंस की फीस में राहत, 25% की मिलेगी छूट

जयपुरकुछ ही क्षण पहले
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कोविड-19 महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों के मद्देनजर होटल एवं रेस्टोरेंट बार के अनुज्ञाधारियों को बार लाइसेंस फीस में राहत देने का निर्णय लिया है
  • कोविड-19 से हुए असर के बाद सीएम गहलोत ने दी प्रस्ताव को मंजूरी

सीएम अशोक गहलोत ने कोविड-19 महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों के मद्देनजर होटल एवं रेस्टोरेंट बार के अनुज्ञाधारियों को बार लाइसेंस फीस में राहत देने का निर्णय लिया है। उन्होंने इसके लिए वित्त विभाग के प्रस्ताव को स्वीकार कर संबंधित अधिसूचना के प्रारूप को स्वीकृति दे दी है।

प्रस्ताव के अनुसार, कोविड-19 महामारी और इसके चलते देशव्यापी लॉकडाउन के कारण होटल-रेस्टोरेंट उद्योग पर दुष्प्रभाव पड़ा है। इसके चलते होटल एवं रेस्टोरेंट बार अनुज्ञाधारियों को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए लाइसेंस फीस दो किश्तों में जमा कराने की छूट पूर्व में ही दी जा चुकी है।

अब बार लाइसेंस फीस की दूसरी किश्त बिना किसी अतिरिक्त शुल्क या पेनल्टी के 31 दिसंबर, 2020 तक जमा कराने की छूट दी गई है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 30 सितंबर, 2020 तक नवीनीकृत सभी होटल, क्लब एवं रेस्टोरेंट बार के अनुज्ञाधारियों को वार्षिक लाइसेंस फीस में 25% की छूट दी जाएगी।

जिसका समायोजन वित्तीय वर्ष 2021-22 में देय होगा। 30 सितंबर, 2020 तक बार लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं करने वाले तथा नई बार के लिए आवेदन के प्रकरणों में बार लाइसेंस के लिए वार्षिक फीस पर 50% की छूट दी जाएगी।

प्रदेश में वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट पर स्टाम्प ड्यूटी घटी
राज्य सरकार ने प्रदेश में वर्क अनुमोदन कॉन्ट्रेक्ट पर देय स्टाम्प ड्यूटी की दरों को कम करने का निर्णय लिया है। सीएम अशोक गहलोत ने इस संबंध में वित्त विभाग के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। प्रस्ताव के अनुसार, प्रदेश में 50 लाख रुपए मूल्य तक के वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट पर 1000 रुपए स्टाम्प ड्यूटी देय होगी। 50 लाख रुपए से अधिक मूल्य के कॉन्ट्रेक्ट पर कॉन्ट्रेक्ट की राशि का 0.15 प्रतिशत एवं अधिकतम 25 लाख रुपए स्टाम्प ड्यूटी देय होगी।

राज्यपाल से मिलीं पूर्व सीएम राजे

राज्यपाल कलराज मिश्र से गुरुवार को पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने राजभवन में मुलाकात की। इस दौरान प्रदेश के अलग-अलग मुद्दों पर राजे ने मिश्र से चर्चा की।

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