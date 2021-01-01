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जवाब-तलब:मेयर व चेयरमैन पदों पर रोटेशन से आरक्षण नहीं देने पर मांगा जवाब

जयपुर2 दिन पहले
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हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव में मेयर व चेयरमैन पदों पर एससी व एसटी के आरक्षण को रोटेशन से नहीं देने पर राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा है। जस्टिस सबीना व एमके व्यास की खंडपीठ ने यह अंतरिम निर्देश रामावतार व अन्य की याचिका पर दिया। याचिका में कहा कि हाईकोर्ट ने पूर्व में इस संबंध में दायर याचिकाएं खारिज कर दीं थीं और सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव के दौरान नियमों में बदलाव को संशोधन की चुनौती को ओपन रखा था। इसलिए यह याचिका दायर की है।

याचिका में कहा कि वर्ष 1999 में सभी निकायों में अध्यक्ष या मेयर के पद को रोटेशन से आरक्षित रखने का प्रावधान किया था, लेकिन यह आरक्षण कुछ चुनिंदा निकायों तक ही सीमित रखा। इस प्रक्रिया को निकाय चुनाव के दौरान चुनौती दी गई तो राज्य सरकार ने 13 दिसंबर को अधिसूचनाएं जारी कर वर्ष 1999 से चली आ रही आरक्षण व्यवस्था को वापस ले लिया। साथ ही नगर पालिका चुनाव नियम, 1994 में संशोधन कर हर निकाय में रोटेशन से मेयर या चेयरमैन के पद पर आरक्षण की बाध्यता को समाप्त कर उन्हें आरक्षित वर्ग की अधिक आबादी वाले निकायों तक सीमित कर दिया।

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