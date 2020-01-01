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बाॅलीवुड सितारे जयपुर में:वेब सीरीज में सेंसर की बात आती है तो जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी: रूही

जयपुर40 मिनट पहले
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जयपुर में बाॅलीवुड स्टार रूही सिंह और एक्टर फेजल ने मीडिया से शेयर की बॉलीवुड की बात। - Dainik Bhaskar
जयपुर में बाॅलीवुड स्टार रूही सिंह और एक्टर फेजल ने मीडिया से शेयर की बॉलीवुड की बात।

कंटेंट में भी जिम्मेदारी हाेनी ही चाहिए। क्याेंकि हम लाेग मास जनता काे प्रभावित करते हैं। यदि अब वेब सीरीज में सेंसर की बात हाेने लगी है ताे जिम्मेदारी बढ़ जाती है। यह कहना है जयपुर बेस्ड बाॅलीवुड स्टार रूही सिंह का, जाे एक्टर फेजल के साथ बुधवार काे जयपुर में थीं और दाेनाें ने वेब सीरीज और कंटेंट पर बात की। रूही ने कहा, लाॅक डाउन और काेराेना ने बहुत कुछ सीखाया और अपने आप काे समझने में मदद मिली।

लाॅ सीख रही हूं, जिससे चीजाें काे समझ सकूं
सुशांत सिंह केस पर रूही ने कहा, काेराेना और लाॅक डाउन में बाॅलीवुड काे बहुत नुकसान हुआ। हमारे दिग्गज हमे छाेड़कर चले गए। बस इतना ही कहूंगी, कि एक-दूसरे से बात करनी चाहिए। मैं ताे दिनभर पेरेंट्स से बात करती रहती हूं। इससे नेगेटिव चीजें पास नहीं आती हैं। बात की जाए रिया कि ताे उसके बारे में कमेंट नहीं कर सकती हूं। क्याेंकि केस के बारे में कुछ पढ़ा नहीं है। मुझे अपने न्याय व्यवस्था पर पूरा भराेसा है और जस्टिस मिलता रहा है और मिलता रहेगा। मैं भी कानून काे समझने के लिए लाॅ की पढ़ाई कर रही हूं।

पेरेंट्स नहीं करते परवाह, हम सभी निडर
रूही ने कहा, काेराेना के बीच ही शूट किया, लेकिन मेरे पेरेंट्स और मैं बिल्कुल नहीं डरे। क्याेंकि काम ताे करना ही था। मुझे लगता है, हम सभी बहुत निडर हैं और इसीलिए पेरेंट्स ने परवाह नहीं की। हां मैं लाॅक डाउन में मुंबई में फंस गई थी और जयपुर नहीं आ सकी। ऐसे में मुझे मुंबई में अकेले रहना पड़ा। इस दाैरान मैं साेशल मीडिया पर टाॅक शाे में बिजी रही।

टिक टाॅक ने बना दिया स्टार
फेजल ने कहा, टिक टाॅक ने स्टार बना दिया। सिर्फ ये साेचकर वीडियाे बनाता था कि लाेग मुझे जाने और ऐसा हुआ भी। माॅरिशियस में शूट कर रहा था और वहां नाइजीरियंस ने मुझे पहचान लिया और चीयर करने लगे। वहां से लगा कि लाेगाें के बीच पहचान बन रही है।

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