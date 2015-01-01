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अवलोकन:निर्वाचन आयाेग का परिषद और पंचायत चुनाव की तैयारियों पर रिव्यू

जयपुरएक घंटा पहले
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चुनाव आयुक्त पी.एस मेहरा ने प्रदेश के 21 जिलों में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के आगमी 4 चरणों में होने वाले आम चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ वीसी करके विस्तार से चर्चा की। मेहरा ने इस दौरान प्रथम स्तर जांच (एफएलसी), मतदान केंद्र, संवेदनशील और अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रों पर पुलिस बल का नियोजन, मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए स्वीप गतिविधियों में स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद, त्रुटिहीन मतपत्रों की छपाई, कोविड संबंधी दिशा-निर्देशों की कड़ाई से पालना सहित 14 बिन्दुओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

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