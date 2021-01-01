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उद्योग को मिलेगा बढ़ावा जयपुर:प्रदेश में रीको अब युवा उद्योगपतियों के लिए खोलेगा इंडस्ट्रियल एरिया, फैक्ट्रियों के लिए दी जाएगी जमीन

जयपुर2 घंटे पहले
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युवा उद्योगपतियों को बढ़ावा देने के लिए इण्डस्ट्रियल एरिया खोल रहा है। - Dainik Bhaskar
युवा उद्योगपतियों को बढ़ावा देने के लिए इण्डस्ट्रियल एरिया खोल रहा है।
  • जयपुर के मंडा में युवाओं के लिए द्वितीय फेज बना कर शुरुआत की

प्रदेश में रीको अब युवा उद्योगपतियों को बढ़ावा देने के लिए इण्डस्ट्रियल एरिया खोल रहा है। जयपुर के मंडा इण्डस्ट्रियल एरिया में युवाओं के लिए द्वितीय फेज बना कर शुरुआत की है। यहां पर युवा उद्यमियों को फैक्ट्री के लिए 211 भूखंड़ों का ई-ऑक्शन से आवंटन दिया जा रहा है।

इसके लिए अलावा युवा उद्योगपतियों के लिए अलावा 9 इण्डस्ट्रियल एरिया में 133 फैक्ट्रियां का ई-ऑक्शन होगा। उद्योग विभाग व रीको अब युवा उद्यमिता प्रोत्साहान योजना में इन युवा उद्यमियों को कम ब्याज व सरल शर्तों पर लोन दिलाने का साथ ही सरकारी प्रक्रिया में सहयोग करेगा।
रीको के रीजनल मैनेजर मनोज सोगानी का कहना है कि युवा उद्यमितयों को फैक्ट्री के लिए लोन आरएफसी सेे लोन दिलवाया जाएगा। लोन में 6 फीसदी की सब्सिडी मिलेगी। इससे युवाओं को प्रोत्साहन मिलेगा। यह क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट स्कीम है। इसके तहत युवा उद्यमियों को कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ेगा।
प्रोत्साहन योजना : युवा उद्योगपतियों के लिए होगा बेहतर माहौल

इंटरनेशनल लेवल पर युवा कारोबारियों के इनोटिव और आइडिया पर कई बड़ी कंपनियां बनी हैं तथा अरबों रुपए का कारोबार हो रहा है। राज्य सरकार की पहल है कि युवा सरकारी व प्राइवेट नौकरी के पीछे भागने के बजाए खुद का कारोबार व फैक्ट्री शुरू करे, ताकि बेहतर स्किल वाले स्थानीय लोगों को नौकरी मिल सके तथा उनको दूसरे प्रदेशों में पलायन नहीं करना पड़े।

रीको ने फिलहाल जयपुर के मंडा के साथ ही राजसमंद, बालोतरा, भीलवाड़ा, अलवर (एग्रो फूड पार्क), आबू रोड (ग्रोथ सेंटर), भरतपुर (ग्रोथ सेंटर), अजमेर (श्रीनगर व रुपनगढ़) व सिंघाना (झुंझुनू) में युवाओं के लिए फैक्ट्रियों की जमीन आरक्षित की है। यहां पर भूखंड की जमीन केवल युवा उद्यमियों को ही मिलेगी।

यह है युवा मापदंड
रीको ने 45 साल तक के उद्योगपतियों को युवा की श्रेणी में रखते हुए हर इण्डस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री की जमीन आरक्षित है। यह जमीन इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर के आसपास विकसित हो रहे औद्योगिक क्षेत्रों में दी जाएगी। फैक्ट्री की जमीन के लिए आवेदन करने के बाद कम उम्र व टेक्निकल या प्रोफेशनल डिग्री वाले युवा उद्यमियों को वरियता दी जाएगी।

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