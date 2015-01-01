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पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव:परिषद और पंचायत चुनावाें में बीजेपी-कांग्रेस के समीकरण बिगाड़ रहे आरएलपी, बसपा प्रत्याशी

जयपुरएक घंटा पहले
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आरएलपी ने बीजेपी - कांग्रेस के खिलाफ प्रत्याशी मैदान में उतार दिए है
  • आरएलपी व बसपा ने प्रदेश की दाेनाें ही बड़ी पार्टियाें के नेताओं के सामने पेश की चुनौती
  • बसपा ने 19 जिलाें में प्रत्याशी उतारने की बात की है

प्रदेश के 21 जिलों में जिला परिषद व पंचायत समिति चुनावों में बीजेपी - कांग्रेस के समीकरण अन्य पार्टियां प्रभावित करती दिख रही है। आरएलपी और बसपा ने पंचायत समिति से लेकर जिला परिषदाें में प्रत्याशी उतारकर बीजेपी-कांग्रेस के नेताओं की चिंताएं बढ़ा दी है। आरएलपी ने मारवाड़ से लेकर बीकानेर तक 16 जिलाें में प्रत्याशी लड़ाए है। वहीं बसपा ने 19 जिलाें में प्रत्याशी उतारने की बात की है। उधर बीटीपी भी आदिवासी क्षेत्राें में चुनाव प्रभावित करती दिख रही है।

आरएलपी प्रमुख बेनीवाल ने कहा- बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ हमारे प्रत्याशी जीत रहे हैं
आरएलपी प्रमुख सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि हाल ही में आरएलपी प्रदेश स्तर की पार्टी का दर्जा पा चुकी है। ऐसे में पार्टी ने बीजेपी - कांग्रेस के खिलाफ प्रत्याशी मैदान में उतार दिए है। अधिकांश प्रत्याशी मजबूती से चुनाव लड़ रहे है और जीत तय दिख रही है। पंचायत चुनाव के बाद राजस्थान के राजनीति की तस्वीर बदल जाएगी।

बसपा के प्रदेशाध्यक्ष बाबा बोले-पाली काे छाेड़ सभी जगह प्रत्याशी मैदान में

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के प्रदेशाध्यक्ष भगवान सिंह बाबा
बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के प्रदेशाध्यक्ष भगवान सिंह बाबा

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के प्रदेशाध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने कहा कि पाली काे छाेड़कर लगभग सभी जिलों में प्रत्याशी उतारे है। उन्होंने कहा कि पार्टी का खुद का वाेट बैंक है, उम्मीद है कि पार्टी सभी जिलों में चौकाने वाले परिणाम देगी।

दाेनाें ही पार्टियों काे प्रभावित कर रही है बीटीपी : छाेटूभाई

बीटीपी के अध्यक्ष छाेटूभाई बसावा ने कहा कि उनकी पार्टी के लाेग राजस्थान में परिषद व पंचायत चुनाव में एक्टिव है। बीटीपी के लाेग चुनाव भी लड़ रहे है और पूरी तरह से एक्टिव भी है। ऐसे में दाेनाे ही प्रमुख पार्टियाें काे आदिवासी पार्टी के लाेग प्रभावित कर रहे है।

लगभग सभी जिलों में असर डाल रही है अन्य पार्टियां
प्रदेश के 21 जिलों में हाेने वाले जिला परिषद है व पंचायत समिति चुनावों में अन्य पार्टियां लगभग सभी जगह चुनावों में असर डाल रही है। इनमें झुंझुनूं, चूरू, सीकर, हनुमानगढ़, बीकानेर, नागाैर, बाड़मेर, जैसलमेर, बूंदी, टाेंक, जालाैर, भीलवाड़ा, अजमेर, चित्ताैड़गढ़, बांसवाड़ा डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़ आदि जिले शामिल है।

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