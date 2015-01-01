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मास्क टेंडर का मामला:आरएमएससीएल ने उस कंपनी को टेंडर दिया जो आपूर्ति करने में सक्षम नहीं

जयपुरएक घंटा पहले
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  • हर माह 40 लाख मास्क की जरूरत
  • अधिकारियों ने कंपनी की क्षमता की जांच नहीं की, अफसर बोले-कुछ नहीं कहना

(संदीप शर्मा). आरएमएससीएल में चहेतों को किसी भी तरह फायदा देने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मामला जुड़ा है थ्री लेयर फैब्रिक मास्क से। आरएमएससीएल ने एक ऐसी कंपनी को टेंडर दे दिया, जिसकी थ्री लेयर फैब्रिक मास्क बनाने की वह कैपेसिटी ही नहीं है जितनी कि आरएमएससीएल ने मांगी है।

भले ही इस कंपनी को टेंडर दे दिया गया हो लेकिन अब वह नियमों के विपरीत जाकर अन्य कंपनियों से थ्री लेयर फैब्रिक मास्क खरीदेगी और बेचेगी। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि टेंडर देने से पहले आरएमएससीएल को कंपनी की कैपेसिटी का निरीक्षण करना था, वह भी नहीं किया गया। ऐसे में सामने आ रहा है कि केवल इसी कंपनी को टेंडर देने के लिए नियमों को ताक पर रख दिया गया है।

यह है पूरा मामला; एल-1 की जगह एल-2 कंपनी को दिया टेंडर; कंपनी वो मास्क ही नहीं बनाती जो आरएमएससीएल ने मांगे हैं

आरएमएससीएल ने 9 अक्टूबर को थ्री लेयर फैब्रिक मास्क का टेंडर निकाला। कुल 11 कंपनियों नेे भाग लिया और सीपेट के माध्यम से सैंपल का निरीक्षण किया गया, जिसमें से 5 कंपनियां ही पास हुई। इसके बाद एल-1 कंपनी को इस आधार पर बाहर कर दिया गया कि 100 मास्क की जगह एक मास्क की कीमत डाल दी।

अर्थमेथेमेटिक हुई गलती को तत्कालीन प्रिंसीपल हैल्थ सेक्रेट्री ने उक्त कंपनी को मीटिंग में मौखिक अप्रूवल भी दे दी थी। यह आरटीपीपी एक्ट के अनुसार किया गया और एल-1 आने वाली कंपनी को यह टेंडर दिया जाना चाहिए था। लेकिन इसके बाद भी आरएमएससीएल के अधिकारी नहीं माने और एल-2 को टेंडर दे दिया गया।

यह टेंडर एल-1 के आधार पर मैच करा कर दिया गया। लेकिन गलत यह हुआ कि उक्त कंपनी के पास वे पेरामीटर ही नहीं हैं जो कि टेंडर की शर्तों में डाले गए थे। उद्योग आधार के अनुसार यह कंपनी वे मास्क (थ्री लेयर फैब्रिक मास्क) ही नहीं बनाती जो कि आरएमएससीएल ने मांगे।

तो होगा नियमों का उल्लघंन
आरएमएससीएल को प्रतिमाह 40 लाख थ्री लेयर फेब्रिक मास्क देने हैं लेकिन उक्त कंपनी के पास यह क्षमता नहीं है। ऐसे में यह कंपनी अन्य कंपनियों से खरीद कर माल आरएमएससीएल काे देगी, जो कि टेंडर की शर्तों का उल्लघंन है। अब देखना यह है कि क्या आरएमएससीएल के अधिकारी निरीक्षण करेंगे और टेंडर को सही नियमों के आ धार पर देंगे।
^मीटिंग में हूं। आप लोगों ने क्या रोज मास्क-मास्क लगा रखा है। आपके जो जंचे छाप लेना, मुझे कुछ नहीं कहना।
- श्री निवास मीणा, ईडी प्रिक्योरमेंट, आरएमएससीएल

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