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यातायात:रोडवेज आज से फिर शुरू करेगा 506 बसों का संचालन, 11 राज्यों में जाएंगी

जयपुरएक घंटा पहले
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रोडवेज बंद पड़ी अपनी सभी बसों का संचालन करने जा रहा है। अभी तक 1800 बसें ही चल रही थी लेकिन शुक्रवार से 2306 बसों का संचालन फिर से शुरू कर रहा है। राजस्थान रोडवेज की 506 बसों का यह बेड़ा 11 राज्यों में जाएगा। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक राजेश्वर सिंह ने सभी बसों का संचालन करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। ताकि भर्ती परीक्षाओं, धार्मिक स्थलों के लिए आने-जाने एवं दीपावली त्योहार पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का लाभ आम आदमी को मिल सके।

रोडवेज प्रबंधन राजस्थान के अलावा 11 राज्यों, जिसमें हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल, चंडीगढ, जम्मू कश्मीर, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र के लिए बसें शुरू करेगा। रोडवेज अपनी 2306 बसों को 1216 मार्गों पर 5361 परिचक्र संचालित करने का निर्णय लिया गया है। हाल फिलहाल रोडवेज प्रशासन प्रमुख मार्गों पर अभी 141 बसों से 69 मार्गों पर 177 परिचक्र करवा रहा है।

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