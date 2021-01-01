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बकाया वेतन:बसें खरीदने के लिए रोडवेज लेगा 500 कराेड़ का ऋण

जयपुर2 दिन पहले
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4,500 कराेड़ के घाटे में चल रही रोडवेज अपने कर्मचारियों काे बकाया वेतन परिलाभ और बसें खरीदने के लिए 500 कराेड़ का लाेन लेने जा रही है। 2 कराेड़ की लागत से सिंधी कैंप पर बनी बिल्डिंग में सुधार और वास्तुशास्त्र ठीक किया जाएगा। वहीं समय निकलने के बाद आवेदन करने वाले 492 मृतक आश्रितों काे अनुकंपा नियुक्ति में शिथिलन देने के लिए प्रस्ताव राज्य सरकार काे भेजा जाएगा। यह निर्णय रोडवेज मुख्यालय में हुई बाेर्ड बैठक में लिए गए।

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