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एजुकेशन:आरयू: 25 दिन पहले निलंबित दोनों शिक्षकों को किया बहाल

जयपुर3 घंटे पहले
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राजस्थान यूनिवर्सिटी ने 14 अक्टूबर को हुए विवाद के बाद निलंबित किये गए दोनों शिक्षकों को बहाल कर दिया है। प्रो विनोद शर्मा और जयंत सिंह के लिए शनिवार को आदेश जारी हुए। जिसके अनुसार शिक्षकों का आरोपों के प्रत्युत्तर के परीक्षण के लिए गठित समिति की रिपोर्ट के अध्याधीन निलंबन बहाल किया गया है।

दोनों शिक्षक 2018 में नियुक्त शिक्षकों के लिए स्थायीकरण की मांग कर रहे थे। इस मामले को लेकर राज्य सरकार ने भी जांच कमेटी बनाई थी। कमेटी सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी है।

यह था मामला
राजस्थान यूनिवर्सिटी में 2018 में नियुक्त शिक्षक स्थायीकरण की मांग को लेकर 14 अक्टूबर को कुलपति सचिवालय के बाहर धरना-प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान रजिस्ट्रार वहां आये तो विवाद हो गया।

जिसके बाद कुलपति प्रो. राजीव जैन ने पहले तत्कालीन रजिस्ट्रार हरफूल सिंह यादव को छुट्टी पर भेजने की बात कही। लेकिन अगले दिन दो शिक्षकों को निलंबित कर दिया। रजिस्ट्रार और शिक्षकों ने गांधी नगर थाने में एक दूसरे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

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