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एजुकेशन:आरयू: अगस्त में छात्रों का बीमा खत्म; टेंडर भी तीन बार, लेकिन नतीजा जीरो

जयपुरएक घंटा पहले
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  • नए कुलपति नियुक्त हुए ढाई महीने बीते, फिर भी लापरवाही

राजस्थान यूनिवर्सिटी में 28 हजार छात्रों के इंश्योरेंस के मामले में जमकर लापरवाही बरती जा रही है। 3 बार टेंडर होने के बावजूद अब तक छात्रों का इंश्योरेंस नहीं हुआ है जबकि 15 अगस्त से पहले इंश्योरेंस खत्म हो चुका है। यह आलम तब है जब राजस्थान यूनिवर्सिटी को स्थाई कुलपति मिले भी करीब ढाई महीने बीत चुके हैं।

इंश्योरेंस के लिए पहला टेंडर निकला लेकिन गलतियों के कारण निरस्त हो गया। फिर सितंबर में दोबारा टेंडर निकाला गया था। 26 अक्टूबर को फाइनल मीटिंग हुई थी। लेकिन मीटिंग के मिनट्स पर सबने अप्रूवल नहीं दी है। इस संबंध में जो कमेटी बनी थी उसमें संयोजक प्रो. वीवी सिंह के अलावा वित्त नियंत्रक, रजिस्ट्रार भी शामिल थे।

फीस बढ़ाकर ली, फिर भी जवाबदेही नहीं
राजस्थान यूनिवर्सिटी ने इस साल सामूहिक दुर्घटना बीमा के नाम पर छात्रों से फीस के साथ 100 रुपए वसूल किए थे। यूजी-पीजी के मिलाकर करीब 28 हजार छात्र हैं। पिछले साल सबसे 60 रुपए लिए गए थे। इन सबके बावजूद 3 महीने से छात्र बिना बीमा के हैं। इस दौरान यदि किसी छात्र के साथ दुर्घटना हो तो उसकी मदद कैसे होगी। इस मामले को लेकर किसी ने भी जवाब नही दिया।
अनहोनी पर 6 लाख रुपए मिलते हैं
यह योजना आरयू में 2005 में शुरू हुई थी। दुर्घटना में छात्र की मौत के बाद परिजनों को व घायल को यूनिवर्सिटी के बीमा योजना से करीब 98 लाख रुपए दिए जा चुके हैं। दुर्घटना में छात्र की डेथ होने पर परिजनों को 6 लाख रुपए दिए जाते हैं। इस बीमा के टेंडर के संबंध में राजभवन में भी शिकायत हुई थी।

दूसरी ओर, रजिस्ट्रार केएम दूरिया का कहना है कि स्टूडेंट्स का मामला है, प्रायोरिटी पर है। इस मामले में मीटिंग हो चुकी है। कुलपति से चर्चा करके जल्द इंश्योरेंस कंपनी को काम सौंप देंगे।

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