मम्मी-पापा के लिए लेटर लिख स्कूल छात्र घर छोड़कर भागा:छोटे भाई से बोला- मम्मी-पापा को बॉय कहना, मैं 5 साल बाद वापस लौटकर आऊंगा

Said To The Younger Brother Calling Parents A Boy, I Will Come Back After 5 Years

मम्मी-पापा के लिए लेटर लिख स्कूल छात्र घर छोड़कर भागा: छोटे भाई से बोला- मम्मी-पापा को बॉय कहना, मैं 5 साल बाद वापस लौटकर आऊंगा

विद्याधर नगर इलाके से स्कूल छात्र मम्मी-पापा के लिए लेटर लिखकर घर छोड़कर भागा। (डेमो पिक)

जयपुर में बुधवार सुबह 14 साल का बच्चा मम्मी-पापा के लिए लेटर छोड़कर घर से भाग गया। लेटर में लिखा- बॉय मम्मी-पापा, खुश रहना में 4 से 6 साल बाद लौटकर आऊंगा। लापता बेटे को ढूंढने के लिए परिजनों ने भाग-दौड़ शुरू की। विद्याधर नगर थाने पहुंचकर नाबालिग बेटे के लापता होने का मामला दर्ज करवाया। परिजनों के साथ पुलिस टीमें भी बच्चे की तलाश में जुट गई। बुधवार रात लापता बच्चे के सीकर में सुरक्षित मिलने पर राहत की सांस ली। घर छोड़कर जाने की पूछने पर बताया कि वह खेलना चाहता है, लेकिन स्टडी से टाइम ही नहीं मिलता।

पुलिस ने बताया कि नीमकाथाना सीकर निवासी कृष्णा (34) पत्नी हरदेव कुमार ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। वह RIPU लाइन विद्याधर नगर में पति और दो बेटों के साथ रहती है। उसका बड़ा बेटा हर्षित (14) घर छोड़कर चला गया है। वह टैगोर पब्लिक स्कूल अम्बाबाड़ी में 9वीं क्लास में पढ़ता है। रोजाना सुबह 5 बजे आर्मी एरिया में मॉर्निंग वॉक पर जाता है। वहां से लौटने के बाद स्कूल बस से स्कूल आता-जाता है। बुधवार सुबह वह मोर्निंग वॉक पर नहीं गया। दोनों बेटों को घर छोड़कर पति के साथ मॉर्निंग वॉक पर चली गई। सुबह करीब 6 बजे वापस लौटी तो हर्षित घर पर नहीं मिला।

छोटे बेटे को बोला- 4 साल बाद आऊंगा घर पर हर्षित के नहीं मिलने पर छोटे बेटे से पूछा। उसने बताया कि भैया मेरे को टाटा बॉय करके गया है। कह रहा था कि मम्मी-पापा को बॉय कह देना। मैं 4 साल बाद वापस लौटकर आऊंगा। वह हैप्पी रहें, मेरी चिंता नहीं करे। अलमारी में देखा तो उसके कपड़े और करीब 6 हजार रुपए गायब थे। जिसे हर्षित अपने साथ ले गया।

टेबल पर मिला लेटर

हमने टेबल पर देखा तो हर्षित का लिखा लेटर मिला। जिसमें लिखा था- BY MOM PAPA.

I AM GO YOU ARE HAPPY DONT FIGHT. I AM COME FOUR YEARS AFTER. DONT SEARCH ME AND MY FATHER YOU ARE HAPPY AND MY MOM ALSO HAPPY YES AND I AM COME AFTER 4 AND 6 YEAR.

स्कूल बस से उतरकर भागा

हर्षित को ढूंढने हुए आर्मी कैंट एरिया के सप्त शक्ति गेट पर जाकर मालूम किया। ड्यूटी पर तैनात जवानों ने बताया कि सुबह करीब 5:30 बजे हर्षित को गेट क्रॉस कर बनीपार्क की तरफ जाते देखा था। इसके बाद परिजन स्कूल पहुंचे लेकिन तब तक वहां भी छुट्टी हो चुकी थी। तलाशते हुए विद्याधर नगर में उसकी स्कूल बस दिखी। ड्राइवर ने बताया कि पानीपेच में सादा ड्रेस में घूमते हुए हर्षित मिला था। बस को हाथ दिया तो उसको स्कूल ले जाने के लिए बैठा लिया। लेकिन सेक्टर-3 विद्याधर नगर में जैसे ही बस को रोका, वहां से उतरकर भाग गया।

जयपुर से जा पहुंचा सीकर करीब दो घंटे तलाशने के बाद परिजन विद्याधर नगर थाने गुमशुदगी दर्ज कराने पहुंचे। पुलिस ने तुरंत रिपोर्ट पर गुमशुदगी दर्ज कर बच्चे की तलाश शुरू की। परिजनों के साथ ही पुलिस की कई टीमें हर्षित की तलाश में जुट गईं। घर से लेकर बताई जगहों के आसपास इलाकों के CCTV फुटेजों को खंगाला गया। लेकिन बुधवार रात परिजनों के पास रिश्तेदारों का कॉल आया। फोन पर पता चला कि हर्षित सीकर आया है। हर्षित के सीकर पहुंचने का पता चलते ही तुरंत पुलिस के साथ परिजन वहां पहुंच गए। सीकर में हर्षित के सुरक्षित मिलने पर राहत की सांस ली।

खेलने का टाइम नहीं मिल रहा था, इसलिए भागा दरअसल, हर्षित का परिवार सीकर जिले के नीम का थाना का रहने वाला है। हर्षित से घर छोड़कर जाने के बारे में पूछताछ की तो उसने बताया कि लंबी स्टडी के चलते खेलने का टाइम ही नहीं मिलता। वह खेलना चाहता था, इसलिए अकादमी जाने के लिए घर से निकल गया। जयपुर से अकादमी जाने के लिए सीकर आ गया।