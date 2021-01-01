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खुलासा:सेल्समैन ने ही लूटे थे 4.72 लाख, पुलिस की जीप पलटाने की कोशिश

जयपुर4 घंटे पहले
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दिल्ली हाइवे की सर्विस लेन पर लक्ष्मी नगर कट के समीप बने ई कॉमर्स कंपनी के एक डिलीवरी ऑफिस में मंगलवार सुबह 4.72 लाख की लूट का पुलिस ने 24 घंटे मे ही खुलासा कर दिया। वारदात का मुख्य सूत्रधार कंपनी का मनोहरपुर, हरिपुरा निवासी सेल्समैन संजीव शर्मा, उसका सगा भाई गुलशन शर्मा व साथी खंडेला के दूल्हेपुरा निवासी राजेश सेहरावत निकले। तीनों आरोपी कॉलेज स्टूडेंट है जो क्रमश: ग्रेजुएट फाइनल, फर्स्ट ईयर व सेकंड ईयर में पढ़ रहे है। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे व निशानदेही पर लूटी रकम बरामद कर ली।

एसपी ग्रामीण डॉ.शंकरदत्त शर्मा ने बताया कि वारदात में शामिल कंपनी का सेल्समैन संजीव शर्मा ने अपने भाई व दोस्त राजेश सेहरावत से मिलकर लूट की साजिश रची। आरोपी संजीव ने अपने भाई व दोस्त को बताया कि 1 फरवरी को कंपनी में कार्यरत कर्मचारी नरेन्द्र सिंह छुट्टी पर रहेगा। उसकी एवज में वह काम करेगा। साजिश के अनुसार दोनों आरोपियों ने ऑफिस में नकाबपोश होकर वारदात को अंजाम दिया और जाते समय ऑफिस से सीसीटीवी कैमरे की हाॅर्ड डिस्क साथ ले गए ताकि किसी को कोई शक नहीं हो।

कस्बे में हाइवे पर लूट की वारदात की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने पुलिस टीम का गठन कर बदमाशों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए। तिजोरी के पासवर्ड की जानकारी मांगने पर संजीव झिझका तो पुलिस को शक हुआ। काल डिटेल व सीबीआर खंगाली तो शक पुख्ता हो गया। लोकेशन जयपुर की आने पर संजीव को ले जाते समय उसने पुलिस जीप की स्टेयरिंग पकड़ कर शाहपुरा फ्लाईओवर पर पलटने की कोशिश की मगर जीप सवार अफसरों की सजगता से हादसा टल गया।

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