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भास्कर एनालिसिस:सांगानेर, झोटवाड़ा, मानसरोवर, जिला जेल घाटगेट और रामगंज रहे हॉट-स्पॉट, अक्टूबर में सबसे ज्यादा संक्रमण

जयपुर2 घंटे पहले
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  • राजधानी में पिछले साल टॉप-10 संक्रमित क्षेत्रों का विश्लेषण

कोरोना महामारी का जीवन रक्षक टीका लगना प्रारंभ होने के बाद देशभर में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा एक करोड़, राजस्थान में 3.16 लाख और जयपुर में 58,800 के पार हो गया है। ऐसे में अभी भी हर संक्रमण से बचने के लिए हर तरह से अलर्ट रहना है। कोरोना महामारी में पहले नंबर पर अप्रैल में रामगंज, मई में जिला जेल घाटगेट, जून में प्रवासी, जुलाई में सांगानेर, अगस्त में झोटवाड़ा, सितंबर-अक्टूबर में मानसरोवर, नवंबर-दिसंबर में झोटवाड़ा हॉट-स्पॉट रहा है। मार्च में संक्रमण की दर 2 फीसदी से बढ़कर अक्टूबर में सबसे ज्यादा 9.21 फीसदी रही।

वहीं नवंबर में 8.25 फीसदी से गिरकर दिसंबर में 5.86 रह गई। लेकिन नए साल में संक्रमण की दर 2 फीसदी रह गई। यह खुलासा अप्रैल से दिसंबर तक टॉप-10 क्षेत्रों का एनालिसिस करने के दौरान हुआ है। डॉक्टरों के अनुसार रामगंज, मानसरोवर, सांगानेर, झोटवाड़ा का पहले नंबर पर रहने का प्रमुख कारण घरों का पास-पास होना, एक ही परिवार में ज्यादा सदस्य, घर में जगह कम होना, प्रोपर वेंटीलेशन का अभाव, बिना मास्क के बाहर निकलना, सोशल डिस्टेसिंग की सख्ती से पालना नहीं तथा सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं करना रहा है। लेकिन अब अलर्ट होने से कोरोना संक्रमण के मामले कम मिल रहे हैं।

कब कौन बना नंबर वन

माह क्षेत्र का नाम संक्रमित
अप्रैल रामगंज 499
मई घाटगेट जेल 155
जून प्रवासी 227
जुलाई सांगानेर 171
अगस्त झोटवाड़ा 411
सितंबर मानसरोवर 1411
अक्टूबर मानसरोवर 1154
नवंबर झोटवाड़ा 904
दिसंबर झोटवाड़ा 736
(सिर्फ जयपुर में पहले नंबर पर रहने वाले हॉट-स्पॉट इलाके)

फंगल संक्रमण से जयपुर के महेन्द्र की एक आंख की रोशनी गई, जिंदगी बची

कोरोना वायरस से ठीक होने के बाद घातक फंगल संक्रमण से जयपुर निवासी 74 वर्षीय महेन्द्र की एक आंख की रोशनी चली गई। हालांकि मरीज डायबिटीज व किडनी की बीमारी से पहले से ग्रसित था। कोरोनाकाल में महेन्द्र घर से बाहर भी नहीं निकला था। लेकिन कुछ मेहमानों के घर पर आने के बाद तबीयत बिगड़ने पर जांच में कोरोना पॉजिटिव मिला। राजस्थान हॉस्पिटल में दिखाया। वहां पर एमआरआई जांंच में एक आंख में उभार आने से दायीं तरफ की आंख से दिखना बंद हो गया।
एंटी फंगल दवा से बीमारी पर पाया काबू

अस्पताल के अस्थमा रोग विशेषज्ञ डॉ. वीरेंद्र सिंह व न्यूरोसर्जन डॉ. अनिल कोटीवाल के अनुसार फंगल इंफेक्शन के कारण आंख के पीछे ऑरबिट में गांठ बन गई। जिसे ऑपरेशन से बाहर निकालकर जीवन बचाया। श्वास रोग विशेषज्ञ डॉ. शीतू सिंह ने बताया कि 80 दिन तक एंटी फंगल दवा देने के बाद बीमारी पर काबू पाया।

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