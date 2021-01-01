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  • Schools Will Open For Children From 8th To 6th February 8th, Theater And Swimming Pool Are Also Unlocked, But Since When? Not Fixed Yet

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10 महीने बाद सबसे सुखद खबर:8 फरवरी से 6वीं-8वीं के बच्चों के लिए स्कूल खुलेंगे, थिएटर व स्विमिंग पूल भी अनलॉक, पर कब से? अभी तय नहीं

जयपुर2 घंटे पहले
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6वीं से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए 8 फरवरी से स्कूल खुल जाएंगे - Dainik Bhaskar
6वीं से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए 8 फरवरी से स्कूल खुल जाएंगे

राजस्थान के लिए कोरोनाकाल की सबसे सुखद खबर आई है...10 महीने बाद अब लगभग सबकुछ खुलने वाला है। 6वीं से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए 8 फरवरी से स्कूल खुल जाएंगे। सीएम अशोक गहलोत ने रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर कोरोना समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया। वहीं, स्नातक प्रथम व द्वितीय वर्ष व स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए भी 8 फरवरी से कॉलेज खुल सकेंगे।

सभी सिनेमाहाॅल और स्विमिंग पूल आदि भी खुलेंगे। मगर, सिनेमाहॉल और स्विमिंग पूल किस तारीख से खुलेंगे, ये अभी तय नहीं है। मगर उम्मीद है कि जल्द ही इसकी तिथि घोषित की जाएगी। इसके अलावा सामाजिक एवं अन्य आयोजनाें में 200 लोगों तक उपस्थिति की छूट होगी। अभी तक 100 लोगों की ही अनुमति थी।

50% क्षमता के साथ ही खोले जाएंगे सिनेमाहॉल, शादी-समाराेहों में अब 100 की जगह 200 लोगों को शामिल होने की मंजूरी मिली

  • गहलोत ने अधिकारियों को स्कूलों-काॅलेजों में विद्यार्थियों की उपस्थिति बढ़ने पर संक्रमण को रोकने के लिए प्रोटोकाॅल की पालना के प्रति अधिक सजग रहने के निर्देश दिए।
  • स्कूलों को 9 से 12 के स्टूडेंट्स की तरह ही कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए भी 50% उपस्थिति सहित हेल्थ प्रोटोकाॅल की पूर्ण पालना करने की शर्त के साथ ही खोलने की अनुमति होगी।
  • काॅलेजों के लिए भी अन्तिम वर्ष के स्टूडेंट्स के सम्बन्ध में पूर्व में लागू 50% उपस्थिति सहित अन्य शर्तें प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के लिए विद्यार्थियों के लिए लागू होंगी।
  • सिनेमा, थिएटर, मल्टीप्लेक्स आदि को कुल क्षमता की 50 प्रतिशत सीटों तक ही खोलने की अनुमति होगी।
  • केंद्र सरकार द्वारा कुंभ मेले के लिए जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही प्रदेश में आयोजित होने वाले विभिन्न धार्मिक मेलों के लिए नए एसओपी जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।
  • शादी-विवाह समारोह के लिए उपखंड मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना व अन्य सामाजिक आयोजनों के लिए जिला कलेक्टर को पूर्व सूचना देनी होगी। वहीं, अब ऐसे आयोजनों में 100 की जगह 200 व्यक्तियों की मौजूदगी रह सकती है।

शुभ संकेत - प्रदेश के सबसे बड़े कोविड सेंटर आरयूएचएस में एक हफ्ते से एक भी मृत्यु नहीं हुई, केवल 5% बेड पर ही मरीज बचे हैं

  • बैठक में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सचिव सिद्धार्थ महाजन ने बताया- प्रदेश में कोरोना के संक्रमण की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है और रविवार को केवल 95 पाॅजिटिव केसेज आए हैं। पाॅजिटिविटी दर मात्र 5.44 प्रतिशत है, जो राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। रिकवरी रेट 98.42 प्रतिशत पहुंच गई है और अभी प्रदेश में केवल 2260 ही कोरोना पाॅजिटिव है।
  • एसएमएस मेडिकल काॅलेज के प्राचार्य डाॅ. सुधीर भंडारी ने बताया- प्रदेश में कोरोना अपने अंतिम समय में है। आरयूएचएस के कोविड अस्पताल में बीते एक सप्ताह में एक भी मृत्यु नहीं हुई है। अस्पताल में वर्तमान में केवल 5 प्रतिशत बेड पर ही मरीज हैं।
  • मुख्यमंत्री ने हेल्थकेयर वर्कर्स के टीकाकरण अभियान में और अधिक तेजी लाकर लक्ष्य को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। कहा कि जयपुर एवं जोधपुर सहित कई जिलों में अभियान की गति धीमी है। उन्होंने टीकाकरण के दूसरे चरण के लिए सभी तैयारियां समय पर करने के भी निर्देश दिए।
  • सीएम अशोक गहलोत ने यह भी कहा कि कोरोनावायरस का खतरा अभी भी पूरी तरह टला नहीं है। ऐसे में सभी को अब भी अत्यधिक सतर्क रहने की जरूरत है ताकि संक्रमण से बचे रहें।
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