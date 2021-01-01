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हादसा:तेज रफ्तार बस की टक्कर से स्कूटी सवार गर्भवती महिला की मौत हुई

जयपुर2 दिन पहले
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जालूपुरा इलाके में संसार चंद्र रोड स्थित आनंद भवन के पास शुक्रवार सुबह तेज रफ्तार बस ने स्कूटी सवार गर्भवती महिला और उसके ससुर को टक्कर मार दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने हादसे में घायल फ्रेंड्स कॉलोनी ज्योति नगर निवासी सोहनलाल व उनकी पुत्रवधू सोनू को एसएमएस हॉस्पिटल पहुंचाया।

इलाज के दौरान सोनू की मौत हो गई। दुर्घटना थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। घायल सोहन लाल ने बताया कि उनकी पुत्रवधू सोनू 4 माह की गर्भवती थी। शुक्रवार सुबह वह उन्हें डॉक्टर को दिखाने के लिए जनाना अस्पताल जा रहे थे। इस दौरान जालूपुरा इलाके में संसार चंद्र रोड पर आनंद भवन के पास तेज रफ्तार बस चालक ने साइड से टक्कर मार दी। सोनू के पति दीपेंद्र प्राइवेट जॉब करते हैं। सोनू प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी करती थी। सोनू के गर्भवती होने पूरा परिवार खुशियों का इंतजार कर रहा था। शुक्रवार को बस चालक की लापरवाही ने घर में कोहराम मचा दिया। थाना अधिकारी जितेंद्र गंगवानी ने बताया कि टक्कर मारने वाली बस की पहचान कर ली गई है।

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