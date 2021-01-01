पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

हड़ताल:ओला-उबर के सात हजार टैक्सी ड्राइवर आज हड़ताल पर

जयपुर2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

पेट्रोल की लगातार बढ़ती कीमतों के विरोध में सोमवार से शहर में चल रहे करीब 7 हजार टैक्सी बाइक ड्राइवर हड़ताल पर रहेंगे। उनका कहना है कि लगातार दामों में बढ़ोतरी के कारण उनका मार्जिन कम होता जा रहा है। टैक्सी बाइक ड्राइवरों ने यह निर्णय गणतंत्र दिवस पर बाईक टैक्सी यूनियन, जयपुर के नेतृत्व में मानसरोवर स्थित वीटी राेड पर आयोजित हुई बैठक में लिया।

बैठक में ओला, उबर, रेपीडो, डुंज़ो आदि कंपनी में लगी टैक्सी बाइक ड्राइवरों ने भाग लिया। यूनियन नेतृत्व कर रहे बच्चू भाई एवं महेश शर्मा ने बताया कि पेट्राेल 70 रुपए प्रति लीटर था ताे कंपनियां 7 रुपए प्रति किमी का भुगतान ड्राइवर काे करने के बाद इंसेंटिव देती थीं, लेकिन अब मार्जिन कम कर दिया गया है। अब पेट्राेल 95 रुपए प्रति लीटर पहुंचने पर भी मार्जिन में 7 रुपए से घटाकर 5 रुपए प्रति किमी कर दिया है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser