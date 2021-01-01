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मंदिर केयरटेकर हत्याकांड:36 घंटे बाद भी सुराग नहीं, तलाश में जुटी 100 पुलिसकर्मियों की पांच टीम; पुलिस को परिचित पर शक

जयपुरएक घंटा पहले
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75 वर्षीय गिर्राज मेहरा की 25 जनवरी को देर रात एक मंदिर परिसर में बने कमरे में हत्या कर दी थी। मंगलवार सुबह वारदात का पता चला। लेकिन कातिल का पता नहीं चला है - Dainik Bhaskar
75 वर्षीय गिर्राज मेहरा की 25 जनवरी को देर रात एक मंदिर परिसर में बने कमरे में हत्या कर दी थी। मंगलवार सुबह वारदात का पता चला। लेकिन कातिल का पता नहीं चला है
  • सोढाला इलाके में राकड़ी स्थित आजाद नगर में राकेश्वर शिव मंदिर में हुई थी हत्या
  • 26 जनवरी को सुबह 7 बजे मिली थी मंदिर परिसर में बने कमरे में हाथ-पैर बंधी लाश

सोढाला इलाके में सोमवार देर रात को हुई शिव मंदिर के केयरटेकर गिर्राज मेहरा (75) की हत्या की वारदात में अभी तक गुनहगार नहीं मिला है। पिछले करीब 36 घंटे बीतने के बाद भी कातिल का सुराग नहीं लगा है। करीब एक दर्जन से ज्यादा संदिग्धों को पकड़कर पूछताछ की जा रही है।

पुलिस को पूरा यकीन है कि हत्यारा मृतक का परिचित है या फिर मंदिर के आसपास का रहने वाला है। लेकिन अपराधी कौन है और उसने हत्या क्यों की? इसकी जांच में पुलिस जुटी है। वहीं हत्या की वजह मौका मंदिर में लूटपाट का इरादा या कोई गहरी रंजिश मानी जा रही है।

केयरटेकर गिर्राज मेहरा के कातिल को तलाशने के लिए 10 पुलिस अफसरों के निर्देशन में पुलिस कमिश्नरेट के दक्षिण जिले के 100 पुलिसकर्मियों की पांच टीमें आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। मंदिर परिसर और मृतक के घर के आसपास करीब आधा किलोमीटर के दायरे में 200 से ज्यादा लोगों से डोर टू डोर गहनता से बातचीत हो चुकी है, ताकि हत्यारे की पहचान हो सके। लेकिन पुलिस दूसरे दिन भी दोपहर तक खाली हाथ है। यह भी नहीं पता चला है कि नई रस्सी कहां से लाई गई। कौन लेकर आया।

कातिल की तलाश में स्पेशल डॉग 'योना' के साथ कांस्टेबल महेंद्र मौके पर पहुंचे। इससे पहले जयपुर के बस्सी व मानसरोवर के ब्लाइंड मर्डर में इस डॉग ने अहम रोल निभाया था।
कातिल की तलाश में स्पेशल डॉग 'योना' के साथ कांस्टेबल महेंद्र मौके पर पहुंचे। इससे पहले जयपुर के बस्सी व मानसरोवर के ब्लाइंड मर्डर में इस डॉग ने अहम रोल निभाया था।

मंदिर में नई रस्सी से हाथ पैर बंधी मिली थी लाश, कपड़े से घोंटा गया था गला

आपको बता दें कि राकड़ी सोढाला में मेहरा समाज के शिव मंदिर में मृतक गिर्राज मेहरा पिछले करीब 10 वर्षों से केयर टेकर का पद भार संभाल रहे थे। वे रात को मंदिर परिसर में पीछे बने कमरे में ही सोते थे। मंगलवार सुबह करीब छह बजे महिलाएं मंदिर पहुंची। तब मंदिर का दरवाजा बंद मिला। तब स्थानीय लोगों ने गिर्राज मेहरा के बेटे राजेंद्र को फोन किया।

वह मंदिर पहुंचा। दीवार फांदकर अंदर गया। इसके बाद कमरे में जाकर देखा तब उसके पिता के एक नई रस्सी से हाथ-पैर बंधे हुए पड़े थे। उनके मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ था। चेहरे पर कपड़ा रखा था और एक कपड़े से गला घोंटा हुआ था। तब हत्या का पता चलने पर लोगों ने सोढाला पुलिस को सूचना दी।

घटनास्थल पर जांच करने एफएसएल टीम को बुलाया गया था
घटनास्थल पर जांच करने एफएसएल टीम को बुलाया गया था

करीब 100 पुलिसकर्मियों की पांच टीमें वारदात के खुलासे में जुटी

वारदात के खुलासे के लिए एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजयपाल लांबा के निर्देशन में डीसीपी साउथ हरेंद्र महावर, डीसीपी क्राइम दिगंत आनंद, एडिशनल डीसीपी साउथ अवनीश शर्मा, एडिशनल डीसीपी क्राइम सुलेश चौधरी, सोढाला एसीपी भोपाल सिंह भाटी, एसीपी चिरंजीलाल मीणा, एसीपी संजीव चौधरी सहित दक्षिण जिले के सभी स्पेशल टीम के पुलिसकर्मी, कमिश्नरेट स्पेशल टीम और जिला स्पेशल टीम, डॉग स्क्वायड, एफएसएल टीम जुटी हुई है।

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