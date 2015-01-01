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कार्रवाई:कहीं अवैध काॅलाेनी ताे कहीं अतिक्रमण पर चला बुल्डाेजर

जयपुरएक घंटा पहले
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  • कई कॉलोनियों में सड़क अतिक्रमण हटाए

जेडीए प्रवर्तन दस्ते ने शहर के अलग-अलग इलाकाें में कार्रवाई करते हुए कहीं अवैध काॅलाेनी बसाने का प्रयास विफल किया और कहीं सड़क सीमा में आ रहे अतिक्रमण हटाया।

मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी ने बताया कि दस्ते ने चाैमूं में निजी खातेदारी भूमि पर शिव सिटी के नाम से करीब चार बीघा निजी खातेदारी की भूमि पर अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास विफल किया।

इसके अलावा जगतपुरा रोड, ग्राम चौंमू में कैलाश विहार, गणेश विहार-प्रथम, द्वितीय व गणेश विहार विस्तार कॉलोनियों में 30 स्थानों पर मकानों के बाहर सड़क सीमा में किए अतिक्रमण को हटाया।
बिना अनुमति निर्माण, सड़क की 6 फीट जमीन कवर कर ली
जोन-5 के क्षेत्राधिकार करतारपुरा फाटक के पास शांति नगर में भूखण्ड संख्या-34 क्षेत्रफल 220 वर्ग गज पर बिना जेडीए की अनुमति व बिना स्वीकृति के सेटबैक बॉयलॉज का वॉयलेशन करने पर अवैध निर्माण ध्वस्त किया। इसके अलावा 6 फीट रोड़ सीमा को कवर कर लिया। जोन-7 में हनुमान नगर सेटबैक में 20 फीट लम्बी व 3 फीट ऊॅची अवैध बाउण्ड्रीवाल काे हटाया।

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