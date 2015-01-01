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मतदाता सूची:नाम जुड़वाने को 29 नवंबर, 6 दिसंबर को मतदान केन्द्रों पर विशेष शिविर

जयपुरएक घंटा पहले
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मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि राज्य के सभी 200 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के 52,009 मतदान केन्द्रों की मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन शुक्रवार को कर दिया गया है। सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की भागवार प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन आमजन के लिए विभाग की वेबसाइट https://ceorajasthan.nic.in पर किया गया है।

नाम जुड़वाने का अब 29 नवंबर और 6 दिसंबर को विशेष शिविर लगेगा। प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची में कुल 2 कराेड़ 54 लाख 68,509 पुरुष मतदाता, 2 कराेड़ 34 लाख 6,238 महिला मतदाता, इस प्रकार से कुल 4 कराेड़ 88 लाख 74,747 मतदाता पंजीकृत हैं।

गुप्ता ने बताया कि आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रारूप प्रकाशन की तिथि 20 नवंबर, 2020 से 21 दिसंबर, 2020 के मध्य कोई भी पात्र व्यक्ति जो जनवरी 2021 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं या करेंगे, मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्रारूप-6 में आवेदन कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त मतदाता सूची में पूर्व से पंजीकृत मतदाता यदि अपनी प्रविष्टि में किसी प्रकार का संशोधन करवाने चाहते हैं तो प्रारूप-8 में आवेदन कर सकते हैं। अब 29 नवंबर और 6 दिसंबर को विशेष शिविर लगेगा।

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