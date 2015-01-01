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निर्देश:दीपावली पर व्यापारियों को फ्री बिजली उपलब्ध करवाए राज्य सरकार: सराफ

जयपुरएक घंटा पहले
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मालवीय नगर विधायक कालीचरण सराफ ने सीएम अशोक गहलोत को पत्र लिखकर दीपावली पर जयपुर के बाजारों में सामूहिक रोशनी हेतु व्यापार मण्डलों को निशुल्क बिजली उपलब्ध करवाने की मांग की है। पत्र में सराफ ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण तीन माह तक व्यापार बंद रहा जिससे व्यापारियों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ।

वित्तीय संकट का सामना कर रहे व्यापारियों को सरकार दीपावली पर निशुल्क बिजली उपलब्ध करवाए जिससे व्यापारी पूरे उत्साह से बाजारों व प्रतिष्ठानों पर सामूहिक रोशनी कर सकें। बाजारों में आकर्षक रोशनी होने पर जयपुरवासियों में भी दीपावली पर्व पर उत्साह का संचार होगा और खरीददारी भी बढ़ेगी तथा सरकार की सराहना भी होगी।

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