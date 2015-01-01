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वीरू बना लॉ का स्टूडेंट:RU में ऑनलाइन परीक्षा कराने के लिए पानी की टंकी पर चढ़े दो छात्र, पुलिस के आने से पहले एक उतरा

जयपुर6 मिनट पहले
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दो छात्र टंकी पर चढ़े, लेकिन एक छात्र पुलिस के आने से पहले ही उतर कर फरार हो गया। दूसरा छात्र अपनी जिद्द पर अड़ा रहा और टंकी से नहीं उतरा।

ऑनलाइन परीक्षाएं करवाने की मांग को लेकर शनिवार को दो छात्र राजस्थान यूनिवर्सिटी (RU) में बनी पानी की टंकी पर चढ़ गए। छात्रों का आरोप है कि जब ऑनलाइन परीक्षा कराने के आदेश हो चुके हैं, तब भी यूनिवर्सिटी प्रशासन हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दे रहा है। हालांकि टंकी पर चढ़ा एक छात्र तो पुलिस प्रशासन के आने से पहले ही उतर गया, जबकि दूसरा छात्र नहीं उतरा।

जानकारी के मुताबिक छात्रों के टंकी पर चढ़ने की सूचना मिलते ही गांधी नगर थाने से पुलिस और राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन के कुछ अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने छात्र से फोन पर बात कर उससे समझाइश का प्रयास भी किया, लेकिन वह नहीं माना। छात्र का नाम कैलाश कुड़ी बताया जा रहा है और वह लॉ के फाइनल ईयर में पढ़ता बताया है।

ऑनलाइन परीक्षा के लिए नहीं है कोई व्यवस्था
यूनिवर्सिटी की ओर से चीफ प्रोक्टर एचएस पलसानिया जब मौके पर पहुंचे तो उन्होंने बताया कि यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन पेपर करवाने की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में पेपर ऑफलाइन ही होंगे। इधर छात्रों का एक दल यूनिवर्सिटी के कुलपति से भी मिलने पहुंचा, जहां कुलपति ने भी ऑफलाइन ही पेपर करवाने की बात कही।

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