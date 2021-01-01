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कार्यक्रम:टीचर्स बनेंगे किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के ब्रांड एंबेसडर और छात्र मेसेंजर: रघु

जयपुर4 घंटे पहले
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चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने कहा कि किशोर स्वास्थ्य राज्य सरकार की प्राथमिकता में है। चिकित्सा विभाग जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए शिक्षकों को ब्रांड एंबेसडर व छात्रों को मेसेंजर के तौर पर शामिल करेगा। इन कार्यक्रमों में युवावस्था में आने वाली समस्याओं पर खुलकर चर्चा कर उनका निदान किया जाएगा। डॉ शर्मा बुधवार को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और यूएनएफपी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित राज्य स्तरीय शाला स्वास्थ्य व कल्याण कार्यक्रम के शुभारंभ समारोह में बोल रहे थे।

प्रदेश के चयनित सात जिलों (बारां, बूंदी, धौलपुर, जैसलमेर, सिरोही, करौली और उदयपुर) के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को स्वास्थ्य शिक्षा, जांच एवं आवश्यक जानकारियां दी जाएंगी। चिकित्सा मंत्री ने बताया कि कार्यक्रम के तहत चयनित प्रत्येक स्कूल के 2 शिक्षकों को हैल्थ एंड वैलनेस एम्बेसडर के रूप में चयनित और 2 विद्यार्थियों को संदेशक (मेसेन्जर) के रूप में नियुक्त किया जाएगा।

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