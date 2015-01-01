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दरिंदगी:नशीला पेय पिलाकर किशोरी से दुष्कर्म

जयपुर16 मिनट पहले
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गांधी नगर इलाके में एक नाबालिग किशोरी को नशीला पेय पिलाकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में पीड़िता की मां ने बुधवार को सुमित के खिलाफ गांधी नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि बुधवार को आरोपी ने उनकी बेटी को घर बुलाकर नशीला पेय पिलाने के बाद दुष्कर्म कर दिया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके मामले की जांच शुरू की दी।

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