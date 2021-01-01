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एजुकेशन:सीमैट की करेक्शन विंडो आज से होगी ओपन, 22 व 27 को परीक्षा

जयपुर3 घंटे पहले
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नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) की ओर से कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट (सीमैट) की आवेदन प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। अगर छात्र ने फॉर्म फिलिंग के दौरान कोई गलती कर दी है तो वह एक फरवरी से दो फरवरी तक उसमें करेक्शन कर पाएगा। साल 2021 से लेकर साल 2023 तक एमबीए करने वाले छात्र यह परीक्षा दे सकते हैं।

परीक्षा का आयोजन 22 व 27 फरवरी को दो अलग-अलग शिफ्ट में होगा। इस एग्जाम की खास बात यह है कि इसमें अपर एज लिमिट नहीं रखी गई है। देश के अच्छे एमबीए कॉलेज सीमैट के स्कोर पर दाखिला देते हैं। कैट के बाद देश में एमबीए का सबसे पॉपुलर एग्जाम सीमैट है। उधर, यह स्पष्ट किया गया है कि स्टूडेंट्स को फॉर्म में करेक्शन के लिए एक ही अवसर दिया जाएगा।

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