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सबसे बड़ी आईटी रैड:ज्वैलर ग्रुप की गुप्त सुरंग में मिले दस्तावेजों में कोड वर्ड में करोड़ों का हिसाब, आयकर विभाग कोड को डिकोड करने में जुटा

जयपुरएक घंटा पहले
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  • पुलिस अब शुरु करेगी सिल्वर आर्ट ग्रुप के एंटीक आइटम्स के मामले की जांच

राजधानी जयपुर की सबसे बड़ी इनकम टैक्स रैड में आयकर विभाग की जांच अब भी जारी है, आयकर विभाग अघोषित आय की गणना में जुटा हुआ है। सिल्वर आर्ट ग्रुप की गुप्त सुरंग में बहुत से बेनामी संपत्ति के ढेरों सबूत हाथ लगे हैें। दस्तावेजों और एंटीक सामग्री के साथ कोड वर्ड मेें लेनदेन का बहुत सा ब्यौरा है, फिलहाल आयकर विभाग के अफसर कोड वर्ड को डिकोड करने में जुटे हैं। यह सब ब्यौरा डिकोड होने पर करोड़ों की बेनामी संपत्ति और बिना टैक्स चुकाए लेनेदेन का खुलासा होगा। इस ग्रुप की अघोषिसत संपत्ति की गणना ​की जा रही है।

ज्वैलर समूह और दो रियल एस्टेट कारोबारियों के यहां आयकर छापे में बड़ी तादाद में अघोषित आय से जुड़े दस्तावेज मिले थे। तीनों कारोबारियों के यहां छापों की कार्रवाई के बाद जांच पूरी होने पर अघोषित आय का आंकड़ा 2000 करोड़ को पार कर सकता है। गुप्त सुरंग मिलने के बाद चर्चा में आया जवैलर समूह सिल्वर आर्ट ग्रुप अब 4 जांच एजेंसियों के घेरे में है। अब स्टेट जीएसटी की चोरी की संभावनाओं को देखते हुए जल्द वाणिज्यिक कर विभाग भी जांच शुरु करने की तैयारी में है।

पुलिस अब शुरु करेगी सिल्वर आर्ट ग्रुप के एंटीक आइटम्स विदेशियों को बेचने की जांच

सिल्वर आर्ट ग्रुप के यहां बड़ी संख्या में मिले एंटीक आइटम्स की जांच के लिए आयकर विभाग ने ​जयपुर पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी भेजी थी। पुलिस ने अभी तक जांच शुरु नहीं की है। पुलिस आयकर विभाग की जांच पूरा होने के बाद जांच शुरु ​करेगी। दरअसल आयकर विभाग को बड़ी संख्या में एंटीक सामग्री को विदेशियों को बेचने के सबूत मिले थे। नियमानुसार 100 साल से ज्यादा पुरानी एंटीक सामग्री को किसी विदेशी को नहीं बेचा जा सकता। जयपुर पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने आयकर विभाग की जांच खत्म होने के बाद पुलिस जांच शुरु करने की बात कही है। बताया जाता है कि

एससी एसटी के लोगों के नाम जमीन ख्बरीदने के सबूत, बेनामी संपत्ति मिलने पर पीएमएलए के तहत कार्रवाई
ज्वैलर समूह के यहां बेनामी संपत्ति के ढेरों दस्तावेज मिले हैं, इन इस्तावेजों के आधार पर आयकर विभाग टैक्स चोरी और बेनामी संपत्ति का आकलन कर रहा है। प्रिवेन्शन आॅफ मंनी
लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए)के तहत बेनामी या अवैध संपत्ति को जब्त करने का अधिकार है। फिलहाल बेनामी संपित्त की गणना जारी है। कई एससी एसटी के लोगों के नाम बेनामी संपत्ति खरीदने के दस्तावेज भी मिले हैं।

अघोषित आय का आंकड़ा बढना तय, लॉकर्स भी खोलना बाकी

सिल्वर ग्रुप के अलावा चौरड़िया ग्रुप और गोकुल कृपा बिल्डर्स पर भी आयकर विभाग की टीमों ने छापाें की कार्रवाई की थी। इनमेंं गोकुल कृपा के सिल्वर आर्ट से तार जुड़ते दिख रहे हैं। तीनों समूहों के यहां आयकर कार्रवाई में अघो षत आय का आंकड़ा 2000 करोड़ को पार कर सकता है। आयकर विभाग ने सिल्वर आर्ट ग्रुप के यहां से मले लॉकर्स को अभी तक नहीं खोला है, इन लॉकर्स में बड़ी संख्या मेें ज्वेलरी और निवेश के दस्तावेज हैंँ लॉकर्स खुलने के बाद कई खुलासे हो सकते हैं और अघोषित आय का आंकड़ा भी बढ़ सकता है।

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