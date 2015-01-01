पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

ड्रग विभाग की लापरवाही:उच्चाधिकारियों के कहने के बाद भी नहीं की ड्रग विभाग ने सैंपलिंग, 6 करोड़ की नकली और नशीली दवा पकड़ने का मामला

जयपुरएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
एनडीपीएस के अलावा जयपुर ड्रग विभाग ने भी कॉस्मेटिक एक्ट के तहत दवाइयां जब्त की
  • दवाओं की गुणवत्ता की जांच ही नहीं होगी। नकली होगी तो अधिक सजा का प्रावधान है।

शहर में नकली और नशीली दवाएं पकड़े जाने के बाद एक ओर जहां ड्रग विभाग ने कॉस्मेटिक एक्ट के तहत सैंपल नहीं लिए वहीं चिकित्सा विभाग के उच्चाधिकारियों के कहने के बाद भी ड्रग विभाग के अधिकारियों ने सैंपलिंग नहीं की है। ऐसे में एक्ट के तहत कोर्ट में विभागीय अधिकारियों को जुर्म साबित करना काफी मुश्किल होगा।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब विभाग के उच्चाधिकारी सैंपलिंग के लिए कह चुके हैं तो अधिकारी सैंपलिंग क्यों नहीं कर रहे हैं। वजहें भले ही कुछ हों लेकिन आमजन की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाले दोषी बच निकलेंगे तो विभाग ही इसके लिए जिम्मेदार होगा।

यह था मामला : पंजाब पुलिस की ओर से 28 अक्टूबर को शहर में कार्रवाई कर करीब छह करोड़ की नकली और नशीली दवाएं पकड़ी थी। एनडीपीएस के अलावा जयपुर ड्रग विभाग ने भी कॉस्मेटिक एक्ट के तहत दवाइयां जब्त की। लेकिन बाद में सामने आया कि ना तो एनडीपीएस एक्ट में और ना ही कॉस्मेटिक एक्ट के तहत कार्रवाई करने के लिए सैंपलिंग की गई।

मामले में सेक्रेट्री ने दिए थे आदेश
मामले में सैंपलिंग नहीं किए जाने को लेकर तत्कालीन चिकित्सा सचिव अखिल अरोड़ा ने भी सैंपलिंग कराने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए थे। लेकिन सैंपलिंग नहीं की गई। अब मामले में सरकार को दखलदांजी की जरूरत है ताकि प्रदेश में नकली और नशीली दवाओं की सप्लाई करने वालों पर कड़ी कार्रवाई हो सके।

नशीली दवाओं की सैंपलिंग नहीं होने से यह होगा असर

  • ये दवाएं किस तरह की हैं या जब पकड़ी गई तो कौनसी थी, कोर्ट में सिद्ध करना चुनौती होगा।
  • टेबलेट तो हैं लेकिन नशीली हैं या नहीं, विभाग कैसे साबित करेगा। क्योंकि लैब रिपोर्ट के बिना यह साबित करना लगभग मुश्किल होगा।
  • दवाओं की गुणवत्ता की जांच ही नहीं होगी। नकली होगी तो अधिक सजा का प्रावधान है।
  • घटक का पता नहीं चलेगा। यदि जांच में घटक नहीं है तो आजीवन कारावास सजा मिल सकती है।
  • ब्रांड की चोरी हुई है तो वह सैंपलिंग से ही पता चल सकता है। ऐसे में यदि एनडीपीएस का एक्ट नहीं लगे तो भी ड्रग एक्ट के तहत सजा मिल सकती है।
  • बिना लाइसेंस का भी माल ड्रग विभाग ने जब्त किया है, ऐसे में उस पर कार्रवाई कौन करेगा।

एमटीपी किट व अन्य दवाएं ऐसी पकड़ी गई हैं जो एनडीपीएस में नहीं आती, इसके बावजूद सैंपलिंग नहीं की गई जो कि अत्यंत जरूरी था।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंअमेरिका से लौटकर पत्तल बनाना शुरू किया, इस साल कर चुके हैं 15 लाख का बिजनेस - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें