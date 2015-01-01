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अस्पताल के बाहर प्रदर्शन:परिजनों का शव लेने से इंकार, रात भर मुर्दाघर के बाहर बैठे रहे

जयपुरएक घंटा पहले
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एलिवेटेड रेाड पर साेढ़ाला के पास बेलगाम लग्जरी कार की टक्कर से मृत युवक माडाराम के परिजनाें ने शव लेने से इंकार कर दिया। परिजनाें का आराेप है कि न्याय ताे दूर की बात हमें ताे पुलिस ने एफआईआर तक नहीं दी। मृतक माडाराम के भाई प्रकाश ने बताया कि जिस युवती ने मेरे भाई काे टक्कर मारी पुलिस ने उससे पूछताछ तक नहीं की। पाली से आए देवासी के समाज के लाेगाें का जयपुर में रहने का ठिकाना नहीं हाेने के कारण वे शुक्रवार रातभर मुर्दाघर के बाहर ही बैठे रहे। देवासी समाज के लाेगाें का कहना है कि पुलिस गैर इरादतन हत्या की धाराओं में मामला ताे दर्ज करें।

जांच में अगर सामने नहीं आए ताे धारा हटा दें मगर जब पुलिस गैर इरादतन हत्या की धारा लगाने में ही काेताही बरत रही है ताे जांच कैसे करेगी। मुंबई से शुनिवार दाेपहर काे देवासी समाज के प्रतिनिधि मुंबई में विधायक का चुनाव लड़ चुके हीराभाई देवासी भी जयपुर पहुंचे और परिजनाें से बात की। मामले में पुलिस ने टक्कर मारने वाली नेहा साेनी का घटना के बाद मेडिकल करवाने के साथ ही यूरिन व ब्लड सैपल ले लिए।

जिनकाे जांच के लिए एफएलएल भेजा जाएगा। साथ ही मामला जमानती हाेने के कारण पुलिस ने आरेापी नेहा साेनी की जमानत ले ली। इधर टक्कर मारने वाली नेहा साेनी की गिरफ्तारी और मृतक के परिजनाें काे मुआवजे की मांग काे लेकर शनिवार दाेपहर काे एबीवीपी के कार्यकर्ता मुर्दाघर के बाहर पहुंच गए और प्रदर्शन करने लगे। करीब आधे घंटे तक प्रदर्शन के बाद जेएलएन मार्ग स्थित साेनी अस्पताल के बाहर पहुंचकर नारेबाजी करने लगे।

साेनी अस्पताल के बाहर प्रदर्शन कर रहे एबीवीपी के कार्यकर्ताओं काे पुलिस पकड़कर गांधी नगर थाने ले गई, जहां कार्यकर्ताओं काे दूर ले जाकर छाेड़ दिया। वकीलाें का प्रतिनिधिमंडल भी एसमएसएस अस्पताल परिसर स्थित पुलिस चाैकी पहुंचा। जहां पुलिस अधिकारियाें काे न्यायसंगत कारवाई के लिए ज्ञापन दिया।

‘पुलिस मेरे पास है, जाे करना है कर लेना’

पंचायती युवा क्रीड़ा खेल अभियान के चेयरमैन पहलवान भवानी सिंह देवासी ने बताया कि मामले में जिस युवती ने माडाराम काे टक्कर मारी थी उसके परिजनाें ने शनिवार काे माडाराम के भाई प्रकाश, उससे खुद से व देवासी समाज केे लाेगाें से बात की। उनकी बातचीत में किसी तरह का काेई पश्चाताप नहीं था। भवानी सिंह का कहना है कि युवती के परिजनाें ने यहां तक कहा कि जाे करना है वाे कर लेना, पुलिस और प्रशासन मेरे पास है।

मुर्दाघर के बाहर बैठे देवासी समाज के लाेगाें ने टक्कर मारने वाली युवती नेहा साेनी के गिरफ्तार नहीं हाेने पर धरने पर बैठने की चेतावनी दी है। देवासी समाज के लाेगाें का कहना है कि जब जयपुर जैसे शहर में ही इस तरह से अंधेरगिर्दी हाे रही है ताे बाहर क्या स्थिति हाेगी। मुर्दाघर के बाहर बैठे जयपुर देवासी समाज के पूर्व अध्यक्ष व देवासी समाज के प्रदेश महासचिव कुंभाराम देवासी, सवाई राम देवासी व तेजपाल देवासी व अर्जुन देवासी ने बताया कि हमारे बेटे की टक्कर मारकर हत्या करने वाली युवती की हम गिरफ्तारी चाहते हैं।

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