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फिर किनारे किए गए पायलट !:बिना पार्षद चुनाव जीते व्यक्ति को अध्यक्ष बनाने के खिलाफ थे पायलट, गहलोत समर्थक के लिए कुचामन सिटी में डोटासरा ने वही किया

जयपुरएक घंटा पहले
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कुचामन सिटी नगरपालिका अध्यक्ष के लिए कांग्रेस ने और चिड़ावा नगरपालिका में निर्दलीय हाइिब्रड फार्मूले से उम्मीदवार हैं (फाइल फोटो) - Dainik Bhaskar
कुचामन सिटी नगरपालिका अध्यक्ष के लिए कांग्रेस ने और चिड़ावा नगरपालिका में निर्दलीय हाइिब्रड फार्मूले से उम्मीदवार हैं (फाइल फोटो)
  • 19 अक्टूबर 2019 को सचिन पायलट ने कहा था, जो पार्षद का चुनाव नहीं जीत सकता, उसे अध्यक्ष बनाना गलत, इससे बैकडोर एंट्री होगी
  • कुचामन सिटी में गैर पार्षद आसिफ खान को कांग्रेस ने पालिका अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बना दिया

शहरी निकाय चुनावों में गैर पार्षद यानी बिना चुनाव जीते व्यक्ति को अध्यक्ष बनाने के जिस फार्मूले का सचिन पायलट ने डिप्टी सीएम रहते हुए खुलकर विरोध किया था, कांग्रेस ने सीएम गहलोत के नजदीकी डिप्टी चीफ व्हिप महेंद्र चौधरी के इलाके कुचामनसिटी में इसका इस्तेमाल किया है। कुचामन सिटी नगरपालिका में कांग्रेस ने गैर पार्षद आसिफ खान को अध्यक्ष का उम्मीदवार बनाया है।

उधर, पायलट ने जिस झुंझुनू जिले में सबसे पहले इस फार्मूले के विरोध में बयान देकर सियासी भूचाल ला दिया था, उस जिले की चिड़ावा नगरपालिका में कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे सुरेश भूकर ​हाइब्रिड फार्मूले के तहत निर्दलीय के तौर पर मैदान में है।

कुचामन सिटी नगरपालिका नावां विधानसभा क्षेत्र में आती है, नावां से डिप्टी चीफ व्हिप और जोधपुर के प्रभारी महेंद्र चौधरी विधायक हैं। महेंद्र चौधरी सीएम अशोक गहलोत के खास माने जाते हैं, ऐसे में गहलोत के खास नेता ​के इलाके में हाइब्रिड फार्मूले से अध्यक्ष बनाने की कवायद की राजनीतिक हलकों में चर्चाएं हैं।

कुचामन सिटी नगरपालिका में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला है, यहां कुल 45 में से 18 बीजेपी, 20 कांग्रेस और 7 निर्दलीय हैं। बहुमत के लिए 23 पार्षद चाहिए और कांग्रेस के पास 20 की संख्या है, कांग्रेस यहां जोड़तोड़ से अध्यक्ष बनाने की कवायद में है।

चिड़ावा में ​हाइब्रिड फार्मूले से निर्दलीय सुरेश भूकर मैदान में, सुरेश भूकर की मां और पत्नी कांग्रेस से पार्षद
झुंझुनू की चिड़ावा नगरपालिका में भी फार्मूले से अध्यक्ष पद पर सुरेश भूकर ने निर्दलीय अध्यक्ष का नामांकन किया था, भूकर की मां और पत्नी कांग्रेस से पार्षद हैं। रोचक यह है कि एक ही परिवार से मां, बेटा और बहु ने अध्यक्ष पद पर ताल ठोक रखी है। कांग्रेस ने यहां पार्षद सरिता सैनी को अध्यक्ष का उम्मीदवार बनाया है। चिड़ावा नगरपालिका में निर्दलियों का ही बोलबाला है। यहां 40 वार्ड में से 24 पर निर्दलीय हैं, जबकि कांग्रेस -बीजेपी के 8-8 पार्षद हैं।

नागौर कांग्रेस के प्रभारी गजेंद्र सांखला ने कहा- कांग्रेस बहुमत से दूर थी, पार्टी का बोर्ड बनाने के लिए इस फार्मूले का इस्तेमाल करना पड़ा
कांग्रेस के नागौर जिला प्रभारी गजेंद्र ​सांखला ने कहा, कुचामनसिटी नगरपालिका में कांग्रेस ने हाइब्रिड फार्मूले का इस्तेमाल किया है, इसका मुख्य कारण है कि वहां कांग्रेस बहुमत से थोड़ा कम है, कांग्रेस विचारधारा के कुछ निर्दलीय कांग्रेस का बोर्ड बनाने के लिए समर्थन देने को तैयार हैं। कांग्रेस का बोर्ड बनाने के लिए हमने निर्दलियों की राय लेकर हाइब्रिड फामूले के तहत गैर पार्षद को अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाया है।

इस फार्मूले पर सचिन पायलट के विरोध और इसे अलोकतांत्रिक बताने के सवाल पर कहा कि यह बात सही है लेकिन जिन परिस्थितियों में इसका इस्तेमाल करना पड़ा है उन्हें देखा जाए। कांग्रेस बहुमत से दूर थी, पार्टी को बहुमत तक लाने और बोर्ड बनाने के लिए हमें फार्मूले का इस्तेमाल करना पड़ा।

संभाग प्रभारी हरिमोहन शर्मा ने कहा- कानून के विरोध का अधिकार सबको, उन्होंने (पायलट ने) अपने अधिकार का इस्तेमाल किया
कांगेस महासचिव और अजमेर संभाग प्रभारी हरिमोहन शर्मा ने कहा कि गैर पार्षद को अध्यक्ष बनाने का कानून में प्रावधान ही इसलिए है कि वक्त जरूरत इसका इस्तेमाल किया जा सके, इसमें नई बात नहीं है। कानून में प्रावधान है। इसीलिए पार्टी ने कुचामन सिटी में गैर पार्षद को अध्यक्ष उम्मीदवार बनाया है। सचिन पायलट के इस फार्मूले के विरोध के सवाल पर कहा, कानून का विरोध करने और असहमति जताने का अधिकार सबको है, उन्होंने अपने अधिकार का इस्तेमाल किया।

नगरपालिका एक्ट में गैर पार्षद के मेयर या अध्यक्ष बनने का प्रावधान, छह माह में सरकार उसे पार्षद मनोनीत कर सकती है
राजस्थान नगरपालिका एक्ट के प्रावधानों के तहत गैर पार्षद भी मेयर, सभापति और नगरपालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ सकता है। निकाय प्रमुख बने व्यक्ति को सरकार पार्षद मनोनीत कर सकती है, ऐसे में बिना पार्षद जीते ही निकाय प्रमुख बनने का यह फार्मूला हाइब्रिड फार्मूले के नाम से जाना जाता है। हालांकि, बिना पार्षद चुने हुए 6 माह ही पद पर रहने का प्रावधान है, निकाय प्रमुख बनने के छह माह के भीतर या तो पार्षद का चुनाव जीतने या फिर सरकार द्वारा पार्षद मनोनीत करना अनिवार्य है।

टोटल रिकॉल : 19 अक्टूबर 2019 को सचिन पायलट ने कहा था, जो पार्षद का चुनाव नहीं जीत सकता,उसे अध्यक्ष बनाना गलत,इससे बैकडोर एंट्री होगी
सचिन पायलट ने झुंझुनू हवाईपट्टी से हाइब्रिड फार्मूले के विरोध में बयान देकर सियासी हलचल मचा दी थी। पायलट ने कहा था, पहले सीधे अध्यक्ष चुनने की बात कही थी लेकिन उसको बाद में बदल दिया गया, वहां तक तो ठीक था लेकिन 'हाइब्रिड' नाम दिया जा रहा है, यह निर्णय सही नहीं है। नगरपालिका एक्ट के तहत यह निर्णय लेना चाहते हैं तो यह व्यवहारिक नहीं है। राजनीतिक दृष्टिकोण से सही नहीं है। इस निर्णय में बदलाव करने की जरूरत है, इसमें बैकडोर एंट्री होगी, इसमें लोकतंत्र को मजबूत करने वाली बात नहीं होगी, कांग्रेस ने हमेशा कहा है कि सीधा चुनाव हो और जनता से सीधा जुड़ाव हो।

सचिन पायलट के विरोध के बाद उस समय कांग्रेस के भीतर खूब विवाद हुआ था। यूडीएच मंत्री और सरकार ने सफाई दी थी कि सामान्य हालात में हाइब्रिड प्रणाली का इस्तेमाल नहीं होगा।

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