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नई महापौर का पहला दौरा:चारदीवारी में सफाई देखने निकली महापौर ने उठाए लोगों के फेंके झूठे दोने-पत्तल, बोलीं- बिगड़े ढर्रे को सुधारकर रहूंगी

जयपुर24 मिनट पहले
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चारदीवारी क्षेत्र में लोगों के फैंके झूठे दोने-पत्तल उठाकर कचरा पात्र में डालती हुई महापौर मुनेश गुर्जर।

मेयर की कुर्सी संभालने के बाद पहली बार जयपुर चारदीवारी क्षेत्र का दौरा करने निकली महापौर मुनेश गुर्जर ने आज लोगों के फेंके झूठे दोने-पत्तल उठाए। लोगों को सफाई और कोरोना के प्रति अवेयर करने के लिए उन्होने ये दौरा किया था। जहां उन्होने कई लोगों को अपने हाथों से मास्क भी पहनाए।

गोविंददेव जी मंदिर से दौरे की शुरूआत करने निकली महापौर ने हवामहल बाजार, चांदी की टकसाल, सुभाष चौक क्षेत्र का निरीक्षण किया। यहां उन्होने बाजार में एक चाय-नाश्ते की दुकान के बाहर पड़ी गंदगी देखी तो खुद वहां गई और जमीन पर पड़े झूठे दोने-पत्तल, चाय के कप, पान-मसाले के पाउच को उठाया और कचरा पात्र में डाले। मेयर को इस तरह कचरा उठाते देख वहां खड़े नगर निगम के कर्मचारी व अन्य लोग ने शर्म से अपने सिर नीचे झुका लिए। इस दौरान पास का दुकानदार हाथ जोड़ते आया और कहा कि आगे से कभी इस तरह की गंदगी नहीं देखने को मिलेगी। महापौर ने भी उससे विनम्रता से समझाया और कहा कि ये शहर अपना है इसे साफ रखने की जिम्मेदारी भी अपनी ही है। इस दौरान उन्होने मीडिया से बात की और कहा कि चारदीवारी में सबसे बड़ी समस्या साफ-सफाई न होना और सीवर जाम है। इस ढर्रे को में सुधारने का मैं पूरा प्रयास करूंगी।

लोगों को अपने हाथों से पहनाए मास्क
चारदीवारी में निरीक्षण के दौरान महापौर ने सड़क पर रह रहे बेघरों और आमजन जिनके मुंह पर मास्क नहीं था उन्हे मास्क पहनाए। इतना ही नहीं लोगों को मास्क बांटे और एक छोटी रैली निकालकर लोगों को मास्क पहनने के प्रति लोगों को जागरूक करने का संदेश दिया।

ठाकुरजी और काले हनुमान जी के किए दर्शन
दौरे की शुरूआत उन्होने शहर के आराध्य देव गोविंद देव जी के दर्शन के साथ की। इसके बाद वे पैदल चलते हुए चांदी की टकसाल स्थित काले हनुमान जी के मंदिर पहुंची और वहां भी भगवान के दर्शन किए।

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