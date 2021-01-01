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गिरफ्तारी:सरपंच का अपहरण कर फिरौती मांगने वाला बदमाश गिरफ्तार

जयपुर4 घंटे पहले
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झोटावाड़ा इलाके में एक साल पहले सीकर जिले के एक सरपंच का अपहरण करके फिरौती मांगने वाली गैंग के बदमाश को बुधवार को झोटवाड़ा थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी हुकुम सिंह सीकर के दांतारामगढ़ स्थित राजनपुरा गांव का रहने वाला है। आरोपी करधनी इलाके में रहकर बदमाशी करता है।

थानाधिकारी विक्रम सिंह ने बताया आरोपियों ने पिछले साल जनवरी माह में सीकर के धोद स्थित नेतड़वास सरपंच रामदेव सिंह को सीडी फोन पर सीडी देने के बहाने चौमू पुलिया बुलाकर कार में बैठाने के बाद अपहरण कर लिया। उसके बाद एक युवती के अश्लील वीडियो बनाकर 50 लाख रुपए मांगे।

उसके बाद जान से मारने की धमकी देकर 20 लाख रुपए हड़प लिए। पुलिस ने 10 जनवरी को मामला दर्ज करके गैंग में शामिल विष्णु सिंह, दौलत बानो, श्याम सिंह, मदन सिंह व जितेन्द्र सिंह को पहले गिरफ्तार कर लिया। फरार आरोपी हुकुम सिंह व प्रवीण सिंह की तलाश की जा रही थी। बुधवार को स्पेशल टीम एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

दुकान से कपड़े चोरी करने वाले कर्मचारी गिरफ्तार

शास्त्री नगर थाना पुलिस ने एक दुकान से कपड़े चोरी करने वाले 2 कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी अभिमन्यु सैन और जुबेर आलम है। इस संबंध में शॉपिंग सेंटर में कपड़ों की दुकान करने वाले रवि ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

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