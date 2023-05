अपह्त युवक की द्रव्यवति नदी में मिली लाश:बदमाशों ने वीडियो कॉल पर मांगी थी 1करोड़ की फिरौती,पुलिस के पास जाने पर मारने की दी थी धमकी

Hindi News

The Miscreants Demanded A Ransom Of 1 Crore On Video Call, Threatened To Kill If They Went To The Police

अपह्त युवक की द्रव्यवति नदी में मिली लाश: बदमाशों ने वीडियो कॉल पर मांगी थी 1करोड़ की फिरौती,पुलिस के पास जाने पर मारने की दी थी धमकी

जयपुर



द्रव्यवति नदी में आज अपह्रत युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलने पर सांगानेर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकाला। मृतक की पहचान हनुमान मीणा के रूप में हुई हैं। हनुमान का 22 तारीख को कुछ बदमाशों ने अपहरण कर लिया था। जिसके बाद बदमाशों ने देर रात उसके पिता को वीडियो कॉल कर एक करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। बदमाशों ने परिजनों को धमकाया भी था की अगर किसी को बताया तो उसके बेटे को जान से मार देंगे। पुलिस ने परिजनों को हनुमान मीणा का शव मिलने की जानकारी परिजनों को दे दी हैं। वहीं पुलिस ने शव को एसएमएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया दिया हैं। जहां पर मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा।

दोनों हाथ-पैर बांध कर बोरे में डाल कर फैंक दिया था द्रव्यवति नदी में

पुलिस को द्रव्यवति नदी में एक बोरी में बंधी हुई लाश मिली। जब बोरी को खोला तो उस में हाथ-पैर बंधी हुई हनुमान की लाश मिली। हनुमान के मुह पर भी मेडिकल टेप लगी हुई थी। पुलिस ने मौके पर एफएसएल टीम बुलाकर शव को मोर्चरी में रखवाय दिया हैं। 22 तारीख को बदमाशों ने युवक के अपहरण की जानकारी परिजनों को दी थी जिस पर परिजनों ने सांगानेर थाने में मामला दर्ज किया था। बदमाशों ने परिवार को धमकी भी दी थी की किसी को बताया कि वह बच्चे को जान से मार देंगे। बदमाशों ने पीड़ित परिवार को 25 तारीख का ही समय दिया था। मृतक हनुमान मीणा सरस डेयरी मालवीय नगर में काम करता था। कार्यालय जाते समय बदमाशों ने 22 मई को उसका अपहरण किया। इस पर पीड़ित के पिता की ओर से सांगानेर थाने में रात 10 बजे गुमशुदगी दर्ज कराई गई। उसी दौरान बेटे हनुमान के नम्बर से वीडियो कॉल आया जिस में बदमाशों ने कहा कि वॉट्सअप चैक करो। जिस में उसका बेटा हनुमान रस्सी से बंधा हुई दिखाई दिया। जिसके बाद बदमाशों ने वीडियो कॉल पर हनुमान को रस्सी से बंधा हुआ दिखाया। बदमाशों ने कहा कि उन्हे एक करोड़ रुपए दो जिस के बाद वह हनुमान को छोड़ देंगे। तुम लोगों के पास केवल 25 तारीख का ही वक्त हैं।

दो संदिग्धों को लिया हिरासत में

सांगानेर थाना पुलिस ने इस मामले में दो युवक को हिरासत में लिया हैं। घटना को लेकर उन से पूछताछ की जा रही हैं। वहीं आज युवक का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंपा जाएगा। हनुमान की हत्या की जानकारी मिलने पर परिवार पर पहाड़ टूट गया। परिवार के लोगों का जानकारी मिलने पर रो-रो कर बुरा हाल हैं। परिवार बदमाशों की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं।

बदमाशों ने हनुमान के मोबाइल से किया ये टैक्स मैसेज

बदमाशों ने हनुमान का 22 तारीख को अपहरण कर रात 10 बजे विडियो कॉल कर एक विडियो दिखाया जिसमें कपड़े अतार कर कच्छे बनियान में हनुमान को लेटा रखा था। उसके बाद दोबार व्हाटसअप कॉल कर उसी अज्ञात व्यक्ति ने एक खोखे की मांग की पीड़ित ने एक खोखा शब्द से अनभिज्ञता जाहिर की तो बदमाशों ने कहा एक करोड रुपये। जिसके बाद कहा कि 25 मई को व्यवस्था कर लेना यह कहते हुए व्हाटसअप पर धमकी भी दी और चैटिंग में लिखा की Kisi ko kuch bola to ye to jayega chota nhi mere aadmiyo ke nisane pr h or tu bhi, 25 ko kruga phone, juch bhi chalaki ki to alla kasam ese dusra or tuje sab ko jhnum phucauga इस पर पीड़ित जगदीश नारायण मीणा की ओर से मामला दर्ज कराया गया।